Inter e Milan su San Siro: “Nuovo impianto diventerà una nuova icona architettonica per Milano”

Le due società hanno pubblicato un comunicato congiunto per il futuro del "Giuseppe Meazza": "Soddisfatti per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell'area circostante"

A margine del consiglio comunale di Milano che porterà alla vendita dello stadio “Giuseppe Meazza”, sono arrivate le dichiarazioni congiunte di Inter e Milan, che nei prossimi passaggi burocratici acquisteranno l’impianto sportivo con l’intenzione di abbatterlo e costruirne uno nuovo.

La nota dei due club:

FC Internazionale Milano e AC Milan esprimono soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell’area circostante: un passo storico e decisivo per il futuro dei Club e della città.

In attesa della comunicazione ufficiale dell’esito del dibattito consiliare da parte della Giunta, i Club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell’iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali: un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo.

Pubblicato il 30 Settembre 2025
