Interruzione elettrica all’ospedale di Luino, possibili disagi sabato 27 settembre

È in programma dalle ore 13:00 alle ore 16:00 circa, una nuova interruzione della fornitura di energia elettrica. In quell'arco di tempo l’attività ospedaliera potrà subire rallentamenti, in particolare al Pronto Soccorso

ospedale di luino

Proseguono i lavori per dotare l’Ospedale di Luino di una nuova cabina elettrica.

Dopo l’intervento più impattante del 4 settembre scorso, è in programma per sabato 27 settembre 2025 dalle ore 13:00 alle ore 16:00 circa, una nuova interruzione della fornitura di energia elettrica.
In quell’arco di tempo l’attività ospedaliera potrà subire rallentamenti, in particolare al Pronto Soccorso, che resterà comunque operativo anche se in modalità ridotta a causa della difficoltà ad eseguire esami radiologici.
Si ricorda, a questo proposito, che è sempre possibile rivolgersi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cittiglio.
Asst Sette Laghi si scusa per i disagi e ringrazia per la comprensione.
Seguiranno, nelle prossime settimane, ulteriori interventi tecnici per completare i lavori, di cui verrà dato aggiornamento.

Pubblicato il 25 Settembre 2025
