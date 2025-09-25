Interruzione elettrica all’ospedale di Luino, possibili disagi sabato 27 settembre
È in programma dalle ore 13:00 alle ore 16:00 circa, una nuova interruzione della fornitura di energia elettrica. In quell'arco di tempo l’attività ospedaliera potrà subire rallentamenti, in particolare al Pronto Soccorso
Proseguono i lavori per dotare l’Ospedale di Luino di una nuova cabina elettrica.
Dopo l’intervento più impattante del 4 settembre scorso, è in programma per sabato 27 settembre 2025 dalle ore 13:00 alle ore 16:00 circa, una nuova interruzione della fornitura di energia elettrica.
In quell’arco di tempo l’attività ospedaliera potrà subire rallentamenti, in particolare al Pronto Soccorso, che resterà comunque operativo anche se in modalità ridotta a causa della difficoltà ad eseguire esami radiologici.
Si ricorda, a questo proposito, che è sempre possibile rivolgersi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cittiglio.
Asst Sette Laghi si scusa per i disagi e ringrazia per la comprensione.
Seguiranno, nelle prossime settimane, ulteriori interventi tecnici per completare i lavori, di cui verrà dato aggiornamento.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.