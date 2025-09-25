Italia campione del Mondo nel quattro di coppia. Quarto posto per Alice Codato

A Shanghai, nei mondiali di canottaggio 2025, il quattro di coppia maschile italiano vince il campionato del mondo, con Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili e Luca Chiumento. Gli azzurri dedicano la vittoria all’amico “Pippo”, conquistando la medaglia d’oro con quasi due secondi di vantaggio sulla Gran Bretagna e tre sulla Polonia.

Nell’altra finale di giornata, il due senza femminile di Laura Meriano e della varesotta Alice Codato, originaria di Oggiona con Santo Stefano, chiude al quarto posto. Le azzurre hanno lottato per il podio, ma sono state superate dalle statunitensi, confermando comunque una stagione di successo con l’argento agli Europei e l’oro in Coppa del Mondo.

Finale centrata anche per il fratello, Giovanni Codato, con l’otto che si piazza secondo in batteria a 76 centesimi dalla Gran Bretagna. L’ammiraglia, che oltre all’oggionese è composta da Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Nunzio Di Colandrea, con al timone Alessandra Faella, raggiungono quindi l’atto finale e un posto in corsia 2 sabato alle 9:18 (le 15:18 a Shanghai) insieme ad australiani, britannici, olandesi, statunitensi e polacchi.