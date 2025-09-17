La Cisl promuove una raccolta fondi per sostenere la popolazione di Gaza
Daniele Magon, segretario generale della Cisl dei Laghi, invita la comunità a donare per aiutare donne, uomini e bambini colpiti dalla guerra, con l'obiettivo di offrire un sostegno concreto e non solo simbolico
La Cisl condanna fermamente l’operazione militare israeliana contro Gaza e chiede l’immediato cessate il fuoco. In risposta alla crisi umanitaria, l’organizzazione avvia una raccolta fondi per supportare gli interventi umanitari a favore dei civili di Gaza.
Daniele Magon, segretario generale della Cisl dei Laghi, invita la comunità a donare per aiutare donne, uomini e bambini colpiti dalla guerra, con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto e non solo simbolico. Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario sul conto dedicato.
Le donazioni possono essere effettuate con un bonifico su: IBAN: IT73I0 10300 32010 00002 918273
Intestato a: CISL
Causale: “Sostegno agli aiuti umanitari per la popolazione civile di Gaza”
«Ogni contributo – conclude Magon – rappresenta un segnale di vicinanza e di responsabilità collettiva. In questo modo diamo un valore concreto alla nostra azione sindacale, restando accanto a chi oggi vive in condizioni di estrema difficoltà».
