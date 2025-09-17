Varese News

Tempo libero

La Cisl promuove una raccolta fondi per sostenere la popolazione di Gaza

Daniele Magon, segretario generale della Cisl dei Laghi, invita la comunità a donare per aiutare donne, uomini e bambini colpiti dalla guerra, con l'obiettivo di offrire un sostegno concreto e non solo simbolico

Varese in piazza per Gaza Palestina

La Cisl condanna fermamente l’operazione militare israeliana contro Gaza e chiede l’immediato cessate il fuoco. In risposta alla crisi umanitaria, l’organizzazione avvia una raccolta fondi per supportare gli interventi umanitari a favore dei civili di Gaza.

Daniele Magon, segretario generale della Cisl dei Laghi, invita la comunità a donare per aiutare donne, uomini e bambini colpiti dalla guerra, con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto e non solo simbolico. Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario sul conto dedicato.

Le donazioni possono essere effettuate con un bonifico su: IBAN: IT73I0 10300 32010 00002 918273

Intestato a: CISL

Causale: “Sostegno agli aiuti umanitari per la popolazione civile di Gaza

«Ogni contributo – conclude Magon – rappresenta un segnale di vicinanza e di responsabilità collettiva. In questo modo diamo un valore concreto alla nostra azione sindacale, restando accanto a chi oggi vive in condizioni di estrema difficoltà».

Alessandra Toni
alessandra.toni@varesenews.it

Sono una redattrice anziana, protagonista della grande crescita di questa testata. La nostra forza sono i lettori a cui chiediamo un patto di alleanza per continuare a crescere insieme.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.