“La Materia del Giorno”: i temi della settimana dal 15 al 19 settembre
Ogni giorno, VareseNews propone un approfondimento su temi di attualità, con il contributo di esperti e ospiti che ci guidano nella comprensione di come le questioni quotidiane influenzano la nostra vita. Il programma
Ogni giorno, alle 16.00 in diretta su Facebook e Instagram e in presenza in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno, La Materia del Giorno di VareseNews offre un approfondimento su temi di grande rilevanza sociale, con il contributo di esperti e ospiti che ci guidano nell’analisi di come le questioni quotidiane influenzano la nostra vita.
Dal 15 al 19 settembre, il programma si concentrerà su argomenti che spaziano dalla sostenibilità alla salute, dalle soluzioni innovative per il futuro alla promozione del consumo responsabile.
Nella foto gli ospiti della scorsa settiamana.
Lunedì 15 settembre
Parliamo di Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) con Ignazio Gallo, intervistato da Francesco Mazzoleni. Discuteremo di come questo modello di acquisto collettivo supporta l’economia locale e promuove un consumo responsabile. Vuoi partecipare in presenza? Prenota QUI il tuo posto.
Martedì 16 settembre
Parliamo della carta d’identità e documenti essenziali per i cittadini con Nicoletta Zucchi, intervistata da Stefania Radman. Approfondiremo come ottenere e utilizzare documenti fondamentali per accedere ai servizi pubblici. Vuoi partecipare in presenza? Prenota QUI il tuo posto.
Mercoledì 17 settembre
Parliamo di produzione del miele con Chicco Tesser, intervistato da Tommaso Guidotti. Esploreremo l’importanza delle api per l’ambiente e il nostro cibo. Vuoi partecipare in presenza? Prenota QUI il tuo posto.
Giovedì 18 settembre
Parliamo di case di comunità con DSS Calicchio, intervistato da Alessandra Toni. Scopriremo come questo nuovo modello di assistenza sanitaria rende i servizi più accessibili e vicini ai cittadini. Vuoi partecipare in presenza? Prenota QUI il tuo posto.
Venerdì 19 settembre
Parliamo di comunità energetiche rinnovabili con Gianfranco Malagola, intervistato da Ilaria Notari. Vedremo come questa soluzione consente ai cittadini di produrre e condividere energia pulita. Vuoi partecipare in presenza? Prenota QUI il tuo posto.
