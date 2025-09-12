La Società Scacchistica Esteban Canal di Cocquio Trevisago si presenta

Sabato 13 settembre 2025, la Società Scacchistica Esteban Canal Cocquio invita tutti a partecipare all’Open Day 2025/26, che si terrà presso la sede del circolo in Via Motto dei Grilli 30, Cocquio Trevisago (VA), dalle ore 14:30.

L’evento è un’opportunità per scoprire le attività della società e conoscere i corsi per il nuovo anno. Il programma include la presentazione del Circolo, per scoprire la storia e le attività del club, un punto di riferimento per gli scacchisti dal 1976, e la presentazione dei corsi 2025/26, corsi per tutte le età e livelli, con la possibilità di iscriversi sul posto.

Verrà presentata anche l’iniziativa “Impariamo con i campioni”, appuntamento speciale per imparare dai campioni e migliorare la propria strategia.

Vi sarà anche gioco libero, una sessione di gioco per mettere in pratica le conoscenze acquisite.

L’evento si concluderà con una merenda e brindisi. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Per maggiori informazioni, contatta Teta al 333-6181150 (dopo le 18:30).