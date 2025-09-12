Varese News

Varese Laghi

La Società Scacchistica Esteban Canal di Cocquio Trevisago si presenta

Open day per la stagione 2025/26 un'opportunità per scoprire tutte le attività che la società propone per il nuovo anno, nonché per conoscere le modalità di iscrizione ai corsi e le novità che il club ha in serbo per i suoi membri

scacchiera

Sabato 13 settembre 2025, la Società Scacchistica Esteban Canal Cocquio invita tutti a partecipare all’Open Day 2025/26, che si terrà presso la sede del circolo in Via Motto dei Grilli 30, Cocquio Trevisago (VA), dalle ore 14:30.

L’evento è un’opportunità per scoprire le attività della società e conoscere i corsi per il nuovo anno. Il programma include la presentazione del Circolo, per scoprire la storia e le attività del club, un punto di riferimento per gli scacchisti dal 1976, e la presentazione dei corsi 2025/26,  corsi per tutte le età e livelli, con la possibilità di iscriversi sul posto.

Verrà presentata anche l’iniziativa “Impariamo con i campioni”, appuntamento speciale per imparare dai campioni e migliorare la propria strategia.
Vi sarà anche gioco libero, una sessione di gioco per mettere in pratica le conoscenze acquisite.
L’evento si concluderà con una merenda e brindisi. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Per maggiori informazioni, contatta Teta al 333-6181150 (dopo le 18:30).

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.