La Varesina si sblocca: 2-0 in casa del Sondrio
Le reti nella ripresa di Valisena e Baud Banaga permettono alle fenici di espugnare la Valtellina e ottenere i primi punti del campionato. Ora sotto con il turno infrasettimanale
Prima gioia stagionale in campionato per la Varesina. Dopo le prime due cocenti sconfitte, le fenici vanno a fare il colpo in Valtellina, vincendo 2-0 grazie alle reti di Valisena e Baud Banaga e lasciando a quota zero la squadra di mister Marco Amelia.
Gara ben interpretata dai ragazzi di mister Marco Spilli che nel primo tempo creano tanto ma non riescono a sbloccarla. Serve quindi il calcio piazzato di Nico Valisena al 9′ della ripresa per spezzare l’equilibrio e indirizzare il match dalla parte dei rossoblù. Il Sondrio non riesce a mettere in campo contromisure efficaci e così nel finale, al 39′, è Baud Banaga a siglare il 2-0 sfruttando al meglio l’assist di Costantino.
Una vittoria che sa di nuova partenza per la Varesina, giusto giusto all’inizio dell’intensa settimana che vedrà il turno infrasettimanale. Mercoledì (24 settembre) le fenici torneranno all’Elmec Solar Stadium per ospitare la Real Calepina mentre domenica prossima ci sarà la trasferta in casa del Villa Valle. Due gare che, affrontate con il giusto piglio, potrebbero portare soddisfazioni.
Nuova Sondrio – Varesina 0-2 (0-0)
Nuova Sondrio: Di Bartolo, Arsenjevic (81’ Saraiva), Marras, Rizzo (65’ Fiorletta), Bertini, Marie (55’ Maffia), Longo, Parodi, D’Alpaos, Ramirez (74’ Altissimi), Marotta (32’ Donnarumma). A disposizione: Fabani, Bottazzi, Klain, Copes. All: Amelia
Varesina: Lorenzi, Grieco, Caverzasi, Chiesa; Miconi (77’ Testa), Ghioldi, Valisena, Rosa (77’ Baud Banaga), Vaz; Guri, Costantino (86’ Franzoni). A disposizione: Bovi, Larhrib, Loeffen, Zecchillo, Serraglia, Cum. All: Spilli
Arbitro: Francesco Passarotti di Mantova (Scaldaferro di Vicenza e Noushehvar di Padova)
Marcatori: 54’ Valisena, 84’ Baud Banaga
Ammoniti: Bertini (S), Vaz (V), Loeffen (V) dalla panchina, Testa (V)
Note: campo in buonissime condizioni, soleggiato. Angoli: 3-5 Recupero: 1’ + 10’
SERIE D GIRONE B – III GIORNATA
Sabato 20 settembre: Brusaporto – Villa Valle rinviata; Caldiero – Casatese Merate 1-1; Virtus CBG – Scanzorosciate 2-0.
Domenica 21 settembre: Breno – Leon 2-2; Folgore Caratese – Castellanzese 2-1; Milan Futuro – ChievoVerona 3-2; Sondrio – Varesina 0-2; Oltrepò – Pavia 0-1; Real Calepina – Vogherese 2-2.
Classifica: Folgore Caratese 9; Milan Futuro 7; ChievoVerona 6; Caldiero, Virtus CBG, Oltrepò 5; Real Calepina 4; Villa Valle*, Varesina, Leon, Breno, Brusaporto*, Scanzorosciate, Pavia 3; Vogherese, Castellanzese, Casatese Merate 2; Sondrio 0.
*= 1 punto di penalizzazione **= una gara in meno
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.