La Varesina si sblocca: 2-0 in casa del Sondrio

Prima gioia stagionale in campionato per la Varesina. Dopo le prime due cocenti sconfitte, le fenici vanno a fare il colpo in Valtellina, vincendo 2-0 grazie alle reti di Valisena e Baud Banaga e lasciando a quota zero la squadra di mister Marco Amelia.

Gara ben interpretata dai ragazzi di mister Marco Spilli che nel primo tempo creano tanto ma non riescono a sbloccarla. Serve quindi il calcio piazzato di Nico Valisena al 9′ della ripresa per spezzare l’equilibrio e indirizzare il match dalla parte dei rossoblù. Il Sondrio non riesce a mettere in campo contromisure efficaci e così nel finale, al 39′, è Baud Banaga a siglare il 2-0 sfruttando al meglio l’assist di Costantino.

Una vittoria che sa di nuova partenza per la Varesina, giusto giusto all’inizio dell’intensa settimana che vedrà il turno infrasettimanale. Mercoledì (24 settembre) le fenici torneranno all’Elmec Solar Stadium per ospitare la Real Calepina mentre domenica prossima ci sarà la trasferta in casa del Villa Valle. Due gare che, affrontate con il giusto piglio, potrebbero portare soddisfazioni.

Nuova Sondrio – Varesina 0-2 (0-0)

Nuova Sondrio: Di Bartolo, Arsenjevic (81’ Saraiva), Marras, Rizzo (65’ Fiorletta), Bertini, Marie (55’ Maffia), Longo, Parodi, D’Alpaos, Ramirez (74’ Altissimi), Marotta (32’ Donnarumma). A disposizione: Fabani, Bottazzi, Klain, Copes. All: Amelia

Varesina: Lorenzi, Grieco, Caverzasi, Chiesa; Miconi (77’ Testa), Ghioldi, Valisena, Rosa (77’ Baud Banaga), Vaz; Guri, Costantino (86’ Franzoni). A disposizione: Bovi, Larhrib, Loeffen, Zecchillo, Serraglia, Cum. All: Spilli

Arbitro: Francesco Passarotti di Mantova (Scaldaferro di Vicenza e Noushehvar di Padova)

Marcatori: 54’ Valisena, 84’ Baud Banaga

Ammoniti: Bertini (S), Vaz (V), Loeffen (V) dalla panchina, Testa (V)

Note: campo in buonissime condizioni, soleggiato. Angoli: 3-5 Recupero: 1’ + 10’

SERIE D GIRONE B – III GIORNATA

Sabato 20 settembre: Brusaporto – Villa Valle rinviata; Caldiero – Casatese Merate 1-1; Virtus CBG – Scanzorosciate 2-0.

Domenica 21 settembre: Breno – Leon 2-2; Folgore Caratese – Castellanzese 2-1; Milan Futuro – ChievoVerona 3-2; Sondrio – Varesina 0-2; Oltrepò – Pavia 0-1; Real Calepina – Vogherese 2-2.

Classifica: Folgore Caratese 9; Milan Futuro 7; ChievoVerona 6; Caldiero, Virtus CBG, Oltrepò 5; Real Calepina 4; Villa Valle*, Varesina, Leon, Breno, Brusaporto*, Scanzorosciate, Pavia 3; Vogherese, Castellanzese, Casatese Merate 2; Sondrio 0.

*= 1 punto di penalizzazione **= una gara in meno