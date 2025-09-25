L’Asst Valle Olona porta i suoi specialisti sul territorio: il 27 settembre a Lonate Pozzolo e il 29 a Besnate
Dalle 10.00 alle 13.00 i cittadini interessati potranno prendere parte, gratuitamente, alle iniziative in programma
Con il progetto 32 Comuni, un solo obiettivo, l’Asst Valle Olona per la tua salute torna con due nuove tappe
A Lonate Pozzolo il 27 e a Besnate il 29, i cittadini troveranno specialisti che forniranno consigli personalizzati per un’alimentazione sana e come liberarsi dal vizio del fumo. Gli Infermieri di Famiglia e Comunità rileveranno i parametri vitali (pressione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca e glicemia capillare) e si potrà partecipare ai laboratori dedicati al movimento – pensati per i cittadini over 65 – oltre a potersi sottoporre allo screening sul rischio di cadute. Infine, si ricorda la consulenza pensata per le famiglie con bambini in età pediatrica, a cura delle logopediste e il Laboratorio Logopedico dedicato ai più piccoli (0-6 anni d’età).
In queste giornate, infine, saranno forniti anche dettagli utili di orientamento ai servizi offerti dalle Case di Comunità.
L’ingresso è libero e gratuito.
