L’Asst Valle Olona porta i suoi specialisti sul territorio: il 27 settembre a Lonate Pozzolo e il 29 a Besnate

Con il progetto 32 Comuni, un solo obiettivo, l’Asst Valle Olona per la tua salute torna con due nuove tappe

A Lonate Pozzolo il 27 e a Besnate il 29, i cittadini troveranno specialisti che forniranno consigli personalizzati per un’alimentazione sana e come liberarsi dal vizio del fumo. Gli Infermieri di Famiglia e Comunità rileveranno i parametri vitali (pressione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca e glicemia capillare) e si potrà partecipare ai laboratori dedicati al movimento – pensati per i cittadini over 65 – oltre a potersi sottoporre allo screening sul rischio di cadute. Infine, si ricorda la consulenza pensata per le famiglie con bambini in età pediatrica, a cura delle logopediste e il Laboratorio Logopedico dedicato ai più piccoli (0-6 anni d’età).

In queste giornate, infine, saranno forniti anche dettagli utili di orientamento ai servizi offerti dalle Case di Comunità.

L’ingresso è libero e gratuito.