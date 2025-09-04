Varese News

L’Asst Valle Olona propone a Saronno “Nonni attivi”, incontri gratuiti per il benessere e la salute

Dal 15 settembre, ogni lunedì dalle 9 alle 10, alla Casa di Comunità gli incontri gratuiti del progetto pensato per stimolare il corpo e la mente attraverso semplici e utili esercizi di fisioterapia

gruppo di anziani

A partire dal 15 settembre, la Casa di Comunità di Saronno ospiterà un’iniziativa dedicata a tutti gli anziani che desiderano mantenersi in forma e migliorare la propria qualità di vita. Ogni lunedì, dalle 9 alle 10, si terranno gli incontri del progetto “Nonni Attivi”, pensato per stimolare il corpo e la mente attraverso semplici e utili esercizi di fisioterapia.

L’iniziativa, organizzata dalla Asst Valle Olona, ha l’obiettivo di promuovere la salute fisica degli anziani, migliorando la mobilità, il rinforzo muscolare e l’equilibrio e dunque prevenire le cadute, mantenere una buona condizione fisica e favorire il benessere psicofisico.

Gli incontri saranno guidati da fisioterapisti esperti che accompagneranno i partecipanti in un percorso di esercizi mirati a migliorare le funzionalità motorie, riducendo i rischi legati all’invecchiamento e contribuendo a una maggiore indipendenza. L’iniziativa non si limita solo agli aspetti fisici, ma intende anche creare uno spazio di socializzazione, permettendo agli anziani di ritrovarsi insieme in un ambiente sereno e accogliente, rafforzando così il loro senso di comunità.

La partecipazione è completamente libera e gratuita, ed è aperta a tutti coloro che desiderano prendervi parte. Non è necessario prenotarsi in anticipo. Gli incontri si svolgeranno presso la Casa di Comunità di Saronno, un luogo che, oltre a ospitare attività sanitarie, diventa anche un punto di riferimento per la vita sociale della città.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, è possibile consultare il sito della Asst Valle Olona nella sezione “Eventi aperti al pubblico”.

(immagine di repertorio)

Pubblicato il 04 Settembre 2025
