Le vele conquistano il Lago Maggiore, prossima tappa al Festival de Loire di Orléans

Dal 4 al 7 settembre 2025, Laveno Mombello ha ospitato il Verbano Classic Festival, una manifestazione unica dedicata alla nautica tradizionale e alla cultura del Lago Maggiore. Un evento che ha visto protagonisti sport, tradizione e cultura, richiamando appassionati da tutta Italia e dall’estero. Il prossimo appuntamento del festival è già fissato per il primo fine settimana di settembre 2026, quando il Verbano Classic Festival tornerà con nuove rotte da scoprire, eventi imperdibili e la conferma del suo status di appuntamento di riferimento per la nautica storica.

Un Festival di Tradizione e Passione

Quattro giorni intensi di regate, parate di barche tradizionali, concerti, mostre, rievocazioni storiche e momenti conviviali hanno animato il borgo lacustre, regalando ai partecipanti un’esperienza ricca di emozioni e fascino. Il Festival si è confermato un appuntamento capace di unire sport, tradizione ed esperienza culturale, riportando in vita l’atmosfera elegante della villeggiatura ottocentesca e celebrando lo spirito autentico del Verbano.

Il Cuore della Manifestazione: La Verbano Classic Regatta

Cuore pulsante del Festival è stata la Verbano Classic Regatta, che ha visto regate emozionanti grazie a condizioni perfette offerte dal lago nella giornata di domenica. Nonostante la prima giornata fosse segnata dall’assenza di vento, il recupero della prova di sabato ha permesso a tutti di godere appieno della competizione. Il programma sportivo è stato arricchito dal Palio delle Inglesine, le tradizionali lance a remi del Lago Maggiore, che ha visto trionfare Teresa D’Alba nella categoria femminile e Andrea Trezzi in quella maschile. Un altro momento imperdibile è stata la Parata delle Imbarcazioni Storiche, che ha coinvolto tutta la comunità locale.

Un Calendario Ricco di Eventi Culturali

Non solo regate: il Festival ha proposto un ampio calendario di eventi culturali e conviviali. La manifestazione è iniziata con una conferenza stampa e una tavola rotonda dal titolo “La nautica tradizionale e il turismo lento”, seguita da letture di Hemingway curate dalla traduttrice Silvia Pareschi, che ha unito letteratura e storia locale. La giornata è proseguita con un aperitivo e musica dal vivo a tema.

Le serate di venerdì e sabato sono state animate da due concerti spettacolari: la prima sera con Carmen et les Papillons e la seconda con il Trio Rose di Maggio. I concerti si sono svolti dal rimorchiatore a vapore Gredo, regalando un’atmosfera unica nel porto antico di Laveno Mombello.

Lo stand gastronomico della Pro Loco Laveno Mombello Cerro ha offerto i sapori autentici del lago, tra cui risotto al lavarello e polenta con i missoltini, mentre gli artisti di strada e le rievocazioni storiche dell’associazione Le Vie del Tempo hanno trasportato i visitatori nell’atmosfera della villeggiatura ottocentesca. La mostra Aquae Dulcis – Chiare, fresche et dolci acque, ospitata alla Fondazione Officine dell’Acqua, ha arricchito l’evento con un tocco di arte contemporanea.

Un’Edizione Realizzata Grazie alla Collaborazione e al Supporto

Il Verbano Classic Festival è stato organizzato dalla Fondazione Officine dell’Acqua e dall’Associazione Vele d’Epoca Verbano, con il partenariato del Comune di Laveno Mombello e il contributo di Regione Lombardia, Camera di Commercio di Varese, Varese Sport Commission. Il festival ha goduto anche del patrocinio della FIBAS – Federazione Italiana Barche Storiche.

Un ringraziamento speciale va ai volontari, ai collaboratori e agli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: Pro Loco Laveno Mombello Cerro, Circolo Velico Medio Verbano, Canottieri Cerro, COMAR, Le Vie del Tempo, Il Lago Cromatico, BERG Piscine, Vita Power, Rotary Club Sesto Calende Angera, Bottazzi, Hostaria del Golfo e Starseeds.

Prossimi Appuntamenti Internazionali

Dopo il successo del Verbano Classic Festival, la Fondazione Officine dell’Acqua e l’Associazione Vele d’Epoca Verbano porteranno il Lago Maggiore in Francia come ospiti d’onore al Festival de Loire di Orléans, dal 24 al 28 settembre 2025. Questo evento, il più grande raduno fluviale europeo, celebra la cultura della navigazione fluviale e le imbarcazioni tradizionali provenienti da tutta Europa. Un’occasione unica per presentare a un pubblico internazionale la storia, le tradizioni e le eccellenze nautiche del Lago Maggiore.

Un Appuntamento Imperdibile nel 2026

Il Verbano Classic Festival si conferma come un evento che unisce sport, cultura e comunità, valorizzando le tradizioni nautiche del Lago Maggiore. La partecipazione entusiasta del pubblico e degli armatori è la miglior testimonianza del successo di questa edizione. Il prossimo appuntamento è già fissato per il primo fine settimana di settembre 2026: un’edizione ancora più ricca di sorprese, rotte da scoprire e momenti indimenticabili.