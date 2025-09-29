Varese News

Legnano dà il bentornato agli Street Chef del Rolling Truck Street Food FestivaI

Dal 3 al 5 ottobre il miglior cibo da strada e intrattenimento al Parco Falcone e Borsellino

Rolling Truck Street Food FestivaI Legnano
03 Ottobre 2025 - 05 Ottobre 2025

Dopo il grande successo delle passate edizioni, dal 3 al 5 ottobre 2025 torna a Legnano per il terzo anno consecutivo il Rolling Truck Street Food Festival, l’evento itinerante dedicato alla migliore cucina di strada, nella splendida cornice verde del Parco Falcone e Borsellino.

I migliori Food Truck d’Italia sono pronti a trasportare il pubblico in un viaggio tra i piatti più iconici e amati del mondo. Un evento popolare e internazionale che unisce cibo, musica e atmosfera immersiva.

Protagonisti assoluti dell’evento saranno ancora una volta gli Street Chef, veri e propri custodi di ricette autentiche e al contempo innovatori della cucina urbana. Con creatività e passione, sapranno conquistare nuovamente i visitatori con una proposta gastronomica variegata e irresistibile.

L’ingresso sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione.

Ad accompagnare le proposte gastronomiche dei migliori Food Truck d’Italia, birre artigianali selezionate e un coinvolgente e ricco programma di intrattenimento con i migliori DJ di Rolling Truck, presenti tutte e tre le sere, per vivere un’esperienza unica all’insegna del gusto, della convivialità e della buona musica.

Immancabili i sapori del territorio: arrosticini abruzzesi, hamburger di maremma e scottona, gnocco fritto con salumi, pan tometta e salsiccia di Bra. Dal Sud Italia arriva le fragranze di Sicilia e Puglia con mini arancini, pane e panelle, pane cunzatu e panzerotti pugliesi.

Gli amanti del pesce, potranno scegliere tra frittura di pesce, panini gourmet con moscardini, burrata e salmone, le irresistibili bombette di baccalà, oltre a carpaccio e kebab di polpo, e panini con polpo e cipolla caramellata.

Il viaggio continua con le proposte internazionali: dagli USA e black angus, hot dog gourmet con farciture variegate e originali, pulled pork, dalla Spagna paella, serranito e croquetas de jamón. La Grecia porta in tavola pita e falafel e il Messico burritos tacos e nachos, mentre dal lontano Oriente si potranno gustare ebifry, takoyaki, ramen e noodles, involtini di verdure, ravioli al vapore.

Per chiudere in dolcezza, spazio ai cannoli siciliani farciti al momento, waffle, donuts, brownie e ai golosissimi churros.

Non mancheranno soluzioni vegetariane, vegane e gluten free come le Arepas venezuelane e i Rosti di Patate farciti, per un’esperienza inclusiva e adatta a tutti.

Il tutto sarà accompagnato da un’ampia selezione di birre artigianali italiane ed estere e ottimi drink.

L’apertura è prevista venerdì sabato e domenica dalle 11 a mezzanotte.

Per ogni altra informazione sono a disposizione la mail info@novaeventi.it e i canali ufficiali.

Sito | Facebook | Instagram

29 Settembre 2025
di

