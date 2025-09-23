Liuc entra in Fondazione U4I. Si rafforza l’alleanza tra università e impresa

La Fondazione U4I – University for Innovation, nata nel 2017 per valorizzare la ricerca scientifica delle università lombarde e favorire il trasferimento tecnologico verso imprese e territorio, accoglie tra i propri membri l’Università Liuc-Università Cattaneo di Castellanza. (foto sopra: Anna Gervasoni rettore della Liuc)

L’ingresso è stato approvato all’unanimità dall’assemblea della Fondazione, che già riunisce l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università degli Studi di Pavia. Una decisione accolta con particolare soddisfazione dai rettori dei tre atenei fondatori – Sergio Cavalieri, Giovanna Iannantuoni e Francesco Svelto – che hanno sottolineato l’importanza di questa nuova tappa nella crescita di U4I.

A guidare il percorso di adesione sono state la presidente del consiglio di gestione della Fondazione, Giovanna Dossena, e la Rettrice della Liuc, Anna Gervasoni. Entrambe hanno rimarcato il valore strategico di questa operazione, che rafforza l’ecosistema lombardo degli enti di trasferimento tecnologico e amplia il raggio di azione della Fondazione in un territorio ad altissima densità imprenditoriale come quello varesino.

Con oltre trent’anni di esperienza nella formazione universitaria orientata all’impresa, la Liuc rappresenta infatti un interlocutore privilegiato per aziende, associazioni industriali e distretti produttivi. La sua adesione a U4I si colloca in un momento cruciale, in cui la valorizzazione della conoscenza scientifica e il dialogo tra università e industria sono leve fondamentali per la competitività del Paese.

«U4I è una Fondazione nata per favorire il ponte tra università, impresa e mercato – ha dichiarato Dossena -. Accogliere Liuc significa integrare un partner di eccellenza, con una forte esperienza nel dialogo con le imprese e un solido posizionamento in un territorio industrializzato e ricco di competenze».

Sulla stessa linea Anna Gervasoni: «L’ingresso della Liuc in U4I va nella direzione che abbiamo tracciato per l’Ateneo, ovvero quella di potenziare i processi di open innovation e di tech transfer a beneficio delle imprese del territorio e non solo. Farlo a fianco di una rete come questa può moltiplicare sinergie e risultati».