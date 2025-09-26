Lomazzo si tuffa nel Medioevo con “Hora Laeta”: una giornata tra dame, falconeria e spettacoli di fuoco

Una giornata intera per vivere il Medioevo tra accampamenti, antichi mestieri, falconeria, danze storiche e spettacoli: è quanto propone “Hora Laeta”, la manifestazione organizzata dall’Associazione Rievocazione Storica Lomazzo, in programma sabato 27 settembre al Gran Parco Area Feste di Lomazzo.

Un viaggio nel tempo tra storia e divertimento

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Lomazzo, prenderà il via alle 14.00 con l’apertura dell’accampamento e dei banchi degli artigiani. Fin da subito saranno attivi laboratori per adulti e bambini, che potranno scoprire curiosità e mestieri del passato.

In contemporanea aprirà anche la mostra del Bestiario Medievale, curata dagli studenti del Liceo Fausto Melotti, che accompagneranno il pubblico in un mondo immaginifico tra creature fantastiche e simbologie dell’epoca.

Spettacoli, giochi e corteggi storici

Tra le attività più attese, le esibizioni di danze medievali, falconeria e sbandieratori (alle 15.00 e 17.30), insieme alla Fabula Lomazzese, una breve drammatizzazione ispirata al territorio e messa in scena sempre dai ragazzi del Melotti con la sceneggiatura di Filippo Verga.

Alle 16.00 spazio alla grande parata del “Gran Corteo dei nobili e del popolo tutto”, che partirà dal centro del paese per raggiungere l’Area Feste, seguita dalla spettacolare Disfida degli Scacchi Viventi.

Convivialità e gran finale con il fuoco

Alle 18.30 sarà il momento della convivialità con l’“Aperitivo medievale” organizzato dalla Pro Loco, mentre la conclusione della giornata – alle 21.00 – sarà affidata al suggestivo spettacolo del fuoco.

Qui la locandina con i dettagli del programma