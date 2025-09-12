Lombardia Cup a Desio, doppio test per Freeman e per tutta la Openjobmetis

Prima Cremona, poi una tra Cantù e Bergamo: la Lombardia Cup – attuale denominazione del caro, vecchio Trofeo Lombardia di basket – prevede un doppio test per la Openjobmetis, tornata giovedì sera da Gressoney dove la squadra biancorossa ha svolto un breve ma tosto ritiro in altura, con allenamenti alla Sport Haus di St. Jean, ormai una seconda casa per il club varesino.

Il “Lombardia” è il classico quadrangolare estivo strutturato con semifinali nel primo giorno (sabato 13) e finali nel secondo (domenica 14): la presenza di una formazione di A2 (Bergamo) rende un po’ sbilanciato il torneo che però resta un banco di prova utile in chiave futura. La OJM, abbiamo detto, si giocherà l’accesso alla finale con la Vanoli Cremona, ovvero contro un’avversaria che un anno fa, di questi tempi, mise in evidenza (a Sondrio) tutte le magagne e le carenze della squadra allora diretta da Hermann Mandole.

QUI VANOLI – Varese affronterà i gialloazzurri (dell’ex gm Andrea Conti) alle 18 di sabato mentre alle 20,45 toccherà ai padroni casa – o meglio, ai conduttori – dell’Acqua San Bernardo Cantù festeggiare il ritorno in Serie A affrontando da favoriti la Gruppo Mascio Bergamo. La Vanoli arriva all’appuntamento dopo aver battuto Reggio Emilia 81-85 a Scandiano in quella che è stata la prima vittoria della squadra di Brotto in precampionato. Un po’ come la OJM, Cremona è stata a trazione italiana con Casarin e Veronesi migliori marcatori. Nei precedenti appuntamenti la Vanoli aveva perso di misura con Cantù (-3) e più nettamente con l’AEK Atene in Valtellina mentre nel primissimo test aveva ceduto di 6 punti con Trento.

FREEMAN DA VALUTARE – Come è ovvio che sia, molti occhi nella due giorni brianzola saranno puntati su Allerik Freeman. La guardia americana si sta allenando nel modo migliore – le testimonianze su impegno e professionalità convergono in positivo – ma appare ancora molto indietro sul piano atletico e tecnico. La Lombardia Cup sarà un termometro sul suo stato di salute, perché la società dovrà valutare con attenzione le scelte future: aspettare Freeman o scegliere un giocatore più pronto ma meno allettante sul lungo periodo? La presenza del trio Moody-Librizzi-Moore e la versatilità di Alviti e Assui permette di avere alternative tra gli esterni e di limitare eventualmente l’impiego di Freeman senza doverlo spremere. A Desio l’unico assente sarà invece Oliver Nkamhoua che – contro ogni pronostico – è arrivato in semifinale agli Europei con la sua Finlandia: comunque vada l’incontro con la favorita Germania, il lungo resterà in nazionale sino a domenica quando sono previste entrambe le finali per il bronzo e per l’oro.

PREVENDITE CONSIGLIATE – Al Paladesio si potrà accedere solo attraverso i biglietti nominali: chi decide di assistere alle partite deve quindi acquistare i tagliandi online su Ticketone (QUI il link per il sabato – QUI il link per la domenica) entro le 19 del giorno precedente le partite (quindi le 19 di venerdì per i match del sabato, le 19 del sabato per quelli di domenica).

LA NUOVA MAGLIA BIANCOROSSA – Martedì prossimo a Monvalle la società presenterà ufficialmente la nuova maglia da gioco per il campionato in una serata aperta solo agli sponsor. Sui canali social di Pallacanestro Varese però, sono state pubblicate le prime immagini delle divise – bianca e rossa – realizzate dallo sponsor tecnico Errea. Librizzi e compagni le vestiranno solo dalla prima giornata di Serie A: nelle amichevoli sarà usato il completo già visto nei primi test.

GIOVEDI’ SU VARESENEWS – Giovedì prossimo (18 settembre, subito dopo pranzo) su Radio Materia – la web radio di VareseNews – andrà in onda un approfondimento sul precampionato biancorosso. Per il momento non vi diciamo di più, ma iniziate a tenervi liberi…