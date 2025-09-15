Lombardia, un bando per sostenere le nuove imprese contro lo spopolamento nei piccoli comuni

Apre domani, martedì 16 settembre, il bando regionale “Nuova Impresa – Piccoli Comuni e Frazioni“, una misura pensata per favorire l’apertura di nuove attività nei centri lombardi con meno di 3.000 abitanti e nelle frazioni. L’obiettivo è duplice: sostenere l’imprenditoria diffusa e contrastare lo spopolamento delle aree periferiche, garantendo sviluppo e coesione sociale.

Le parole di Confcommercio Lombardia

«Favorire l’apertura di nuove attività economiche e contrastare lo spopolamento delle aree più periferiche della Lombardia sono due obiettivi che possono e devono viaggiare di pari passo per garantire benessere diffuso ed equilibrato – dice Carlo Massoletti, vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia – La misura, realizzata congiuntamente dagli assessori regionali Guido Guidesi e Massimo Sertori, prevede incentivi per le attività alimentari e di prima necessità».

Secondo i dati dell’Osservatorio del Commercio di Regione, sono già 44 i Comuni senza negozi di prossimità. Da qui la necessità di un intervento che dia nuova linfa alle comunità più fragili.

Per Confcommercio Lombardia, il bando rappresenta anche un tassello che si affianca alle politiche dei Distretti del Commercio, confermando l’attenzione della Regione verso la valorizzazione dei borghi e delle realtà minori, e il sostegno a una nuova imprenditoria diffusa.