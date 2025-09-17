Varese News

Lutto nel mondo del calcio, è morto il dirigente Eros Pogliani

L'ex direttore generale e direttore sportivo del Legnano Calcio, è deceduto nella giornata di mercoledì 17 settembre

Si è spento nella giornata di martedì 17 settembre Eros Pogliani, figura conosciuta nel mondo del calcio locale e non solo.

Pogliani è stato direttore generale direttore sportivo del Legnano Calcio. Il padre fu segretario dell’Inter ai tempi della presidenza Fraizzoli. Data e luoghi del funerale non sono ancora stati comunicati.

Pubblicato il 17 Settembre 2025
