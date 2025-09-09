Varese News

Moda e sostenibilità si incontrano a Malpensafiere con lo Zdhc Solutions Roadshow

Il 15 settembre Centrocot porta a Busto Arsizio un evento internazionale su innovazione, legalità e certificazioni nella filiera tessile

Il 15 settembre Malpensafiere ospiterà una tappa dello ZDHC Solutions Roadshow, evento promosso da Centrocot con la partecipazione di Camera di Commercio Varese, Confindustria Varese e Confindustria Moda. L’iniziativa, di respiro internazionale, porta in provincia un momento di confronto sulle sfide che attraversano la filiera tessile e moda: innovazione, legalità e sostenibilità.

Lo ZDHC Solutions Roadshow è un circuito globale nato per diffondere strumenti e buone pratiche utili ad adottare gli standard ZDHC, il protocollo internazionale che punta all’eliminazione delle sostanze chimiche pericolose dalla produzione.

Il programma avrà inizio alle 12,30 e proseguirà per tutto il pomeriggio. Non mancheranno interventi tecnici e istituzionali su temi cruciali come la due diligence, la compliance chimica e ambientale, la tracciabilità e l’integrazione tra i protocolli ZDHC e le certificazioni OEKO-TEX.

Uno spazio specifico sarà riservato alla nuova certificazione OEKO-TEX Responsible Business, pensata per rafforzare la responsabilità sociale e l’etica del lavoro, in linea con il Protocollo d’intesa per la legalità nelle filiere della moda e con le più recenti direttive europee.

La giornata si chiuderà con un panel che vedrà la partecipazione di alcune imprese di primo piano – Decathlon, Grassi, Radici Group e Vago – chiamate a portare testimonianze e visioni concrete sul futuro della filiera.

L’appuntamento è rivolto a imprese, fornitori, consulenti e tecnici interessati a modelli produttivi più sostenibili e in linea con le normative internazionali.

La partecipazione è gratuita, con posti limitati, ed è possibile registrarsi tramite eventbrite.

Pubblicato il 09 Settembre 2025
