Moda e sostenibilità si incontrano a Malpensafiere con lo Zdhc Solutions Roadshow

Il 15 settembre Malpensafiere ospiterà una tappa dello ZDHC Solutions Roadshow, evento promosso da Centrocot con la partecipazione di Camera di Commercio Varese, Confindustria Varese e Confindustria Moda. L’iniziativa, di respiro internazionale, porta in provincia un momento di confronto sulle sfide che attraversano la filiera tessile e moda: innovazione, legalità e sostenibilità.

Lo ZDHC Solutions Roadshow è un circuito globale nato per diffondere strumenti e buone pratiche utili ad adottare gli standard ZDHC, il protocollo internazionale che punta all’eliminazione delle sostanze chimiche pericolose dalla produzione.

Il programma avrà inizio alle 12,30 e proseguirà per tutto il pomeriggio. Non mancheranno interventi tecnici e istituzionali su temi cruciali come la due diligence, la compliance chimica e ambientale, la tracciabilità e l’integrazione tra i protocolli ZDHC e le certificazioni OEKO-TEX.

Uno spazio specifico sarà riservato alla nuova certificazione OEKO-TEX Responsible Business, pensata per rafforzare la responsabilità sociale e l’etica del lavoro, in linea con il Protocollo d’intesa per la legalità nelle filiere della moda e con le più recenti direttive europee.

La giornata si chiuderà con un panel che vedrà la partecipazione di alcune imprese di primo piano – Decathlon, Grassi, Radici Group e Vago – chiamate a portare testimonianze e visioni concrete sul futuro della filiera.

L’appuntamento è rivolto a imprese, fornitori, consulenti e tecnici interessati a modelli produttivi più sostenibili e in linea con le normative internazionali.

La partecipazione è gratuita, con posti limitati, ed è possibile registrarsi tramite eventbrite.