Noto poliambulatorio dell’alto varesotto cerca personale. Si offre contratto a tempo indeterminato

reception poliambulatorio
Poliambulatorio dell’alto varesotto, nel quadro di sviluppo della propria struttura organizzativa,

cerca

impiegato/a front-office.

Si richiede predisposizione ai contatti umani e buona competenza informatica.

Si offre assunzione a tempo indeterminato e retribuzione adeguata.

Inviare curriculum a poliambulatorio12@gmail.com

Pubblicato il 10 Settembre 2025
