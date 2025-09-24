Oktoberfoto 2025: Varese Capitale della Fotografia con la XVII Edizione

Per il diciassettesimo anno consecutivo, Varese diventa capitale della fotografia con la rassegna Oktoberfoto 2025, organizzata dal Foto Club Varese APS. Dal 27 settembre al 31 ottobre, la città ospiterà una serie di mostre, proiezioni di audiovisivi e incontri con fotografi di fama internazionale, che attraverso le loro immagini racconteranno emozioni, esperienze e interpretazioni fotografiche.

Quest’anno, il tema della grande mostra collettiva, a cui parteciperanno 20 associazioni fotografiche, è dedicato all’agricoltura e al ciclo agroalimentare, con il titolo “Dal produttore al consumatore nel campo agroalimentare”. I progetti esposti verranno giudicati da Carlo Meazza e Nerella Buggio, rappresentanti di FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), che selezioneranno le migliori opere.

Mostre personali di grandi fotografi

Oltre alla mostra collettiva, la rassegna di quest’anno si arricchisce di mostre personali di fotografi di grande prestigio, tra cui:

Teodor Radu Pantea (Romania)

Domenico Pescosolido

Carlo Meazza

Fabio Ottonelli

Gigi Soldano

Inoltre, gli studenti della 4C del Liceo Scientifico Ferraris di Varese presenteranno un audiovisivo dedicato all’Isolino Virginia sul Lago di Varese, realizzato durante l’anno scolastico 2024/2025.

Eventi e proiezioni

Sedici soci del Foto Club Varese esporranno le proprie mostre personali e presenteranno audiovisivi, contribuendo a rendere questa edizione ancora più ricca e variegata. Tra gli eventi più attesi, spicca la mostra “Kendo – La via della spada”, a cura dei fotografi Fabio Ottolini e Domenico Pescosolido, che documentano l’arte marziale del Kendo attraverso l’obiettivo fotografico.

Inoltre, l’Associazione Italiana EX Libris presenterà una mostra intitolata “Le Olimpiadi dell’antichità”, un viaggio visivo nell’affascinante mondo delle prime competizioni olimpiche.

Inaugurazione e premiazione

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 27 settembre 2025 alle ore 16:00, con una cerimonia speciale che vedrà anche la premiazione dei vincitori del 3° Concorso Fotografico “Città di Varese”.

Ingresso gratuito

Tutti gli eventi di Oktoberfoto 2025 sono a ingresso gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di esplorare il mondo della fotografia e di immergersi in una serie di racconti visivi che spaziano dall’agricoltura alla fotografia artistica, fino alla cultura giapponese e all’arte marziale del Kendo.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Foto Club Varese: www.fotoclubvarese.it o scrivere a info@fotoclubvarese.it.