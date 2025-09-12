Papa Leone ha ricevuto in dono gli Amaretti di Gallarate
Sono stati portati a Roma da alcuni pellegrini. La curiosità è che molti pontefici avevano già ricevuto questi dolci (che piacciono anche a un re)
Tra le preoccupazioni per il clima di guerra nel mondo e anche per le tensioni dentro la Chiesa, Papa Leone XIV ha trovato un momento di dolcezza: il pontefice ha infatti ricevuto in dono anche una confezione di Amaretti di Gallarate, dolce tipico della città del Basso Varesotto.
È una curiosità, ma non un momento del tutto inedito: in passato infatti anche altri Papi hanno ricevuto in dono gli Amaretti, raccontano dalla Pasticceria Pagani, che ha fornito la confezione passata nelle mani del Papa americano. In passato erano arrivati nelle mani di Papa Wojtila nel 1981 e poi, molto più recentemente, a Papa Francesco, come testimoniato dall’archivio dei Pagani. A portarli a Papa Leone e Francesco sono stati portati da Luca Redaschi, cerimoniere della Basilica Santa Maria Assunta, che si trovava lì con la delegazione diocesana.
Il dolce gallaratese – degli amaretti dalla forma schiacciata, croccanti all’esterno e molto morbidi all’interno – ha conquistato anche altri palati “vip”: il caso più famoso è quello di Re Carlo III d’Inghilterra, che già diversi anni fa ebbe occasione di assaggiare gli amaretti prodotti da Pasticceria Gnocchi e serviti come dolce dallo chef Giorgio Locatelli (cugino dei Gnocchi): successivamente i prodotti furono ordinati direttamente a Gallarate.
Gli amaretti – ideati negli anni Venti e inizialmente chiamati “furlandoni” – sono prodotti in città da cinque pasticcerie e una panetteria, che si riconoscono nel marchio unitario varato lo scorso anno.
