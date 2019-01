A Gallarate il risotto si mangia con il cucchiaio. Parola di Giorgio Locatelli

Ma il risotto come lo mangiate, con il risotto o con la forchetta?

Nel dietro le quinte di Masterchef è sorta anche una discussione tra i cuochi-giudici: come si mangia il risotto? Da un lato i tre giudici “storici” – Cannavacciuolo, Bastianich, Barbieri – dall’altro la new entry Giorgio Locatelli, «un varesotto che mangia il risotto con il cucchiaio», come è stato scherzosamente apostrofato dal collega chef napoletano.

«Mio zio Giovanni diceva che il risotto a Gallarate si mangia con il cucchiaio» dice Locatelli, tra il serio e il faceto e con un tocco di poesia, quando sostiene che «la forma del riso e la forma del cucchiaio sono in simbiosi». Lo scambio di battute è divertente:

Il risotto, tra l’altro, è un piatto tipico di Gallarate, portato alla ribalta internazionale dal “risotto da record” del Guinness dei Primati del 1998.

Curiosamente nello speciale Sky che introduceva Giorgio Locatelli come giudice di Masterchef, lo chef di Corgeno parlava di un altro zio di Gallarate, «zio Renato», il pasticcere Renato Gnocchi di Gallarate: dopo avere letto la lettera di ringraziamento del principe Carlo di Inghilterra, Locatelli ricordava come a sua Maestà arrivino ogni anno gli amaretti di Gallarate, con grande apprezzamento della famiglia reale, che li considera «delicious» e che è andata più volte nel suo ristorante a mangiare.

La preparazione degli amaretti di Gallarate, in un passaggio dello speciale su Giorgio Locatelli andato in onda su Sky