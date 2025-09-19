Passata l’estate arriva la burrasca. Edifici pubblici: tornano le piogge e anche i disagi a Sumirago
Stefano Romano del Capogruppo Meloni Noi per Sumirago e Pasquale D’Alessio del Gruppo Misto criticano la gestione dell'amministrazione comunale in carica
Riceviamo e pubblichiamo
Un telone verde che copre parzialmente il tetto della Scuola Media Enrico Fermi.
Così si presenta alla ripresa delle attività l’Amministrazione Comunale di Sumirago dopo la pausa estiva. Sul tetto della palestra invece campeggia un telo aggrovigliato e non è chiara né la destinazione né come possa arginare le infiltrazioni.
Sotto quegli edifici i nostri ragazzi che vanno a scuola o che fanno sport. Secchi sparsi per raccogliere l’acqua ma oramai piove in talmente tanti punti che è difficile anche tamponare.
“Non si vede la fine dei lavori di sistemazione delle coperture degli edifici di proprietà pubblica destinati a uso scolastico e sportivo, con disagi per i nostri ragazzi e per gli operatori del settore che utilizzano tali spazi. Ed ecco che, con l’arrivo dell’autunno, tornano le piogge e anche i disagi. Un’intera estate e nulla di nuovo sul fronte dei lavori di sistemazione dei tetti del polo polisportivo e della scuola secondaria. Osservando le coperture degli edifici di proprietà comunale appaiono i soliti teloni, alcuni anche vecchi, messi a protezione degli spazi sottostanti. E la domanda che ci si pone è: reggeranno ai venti dell’autunno? Possibile che a distanza di più di dieci anni questa Amministrazione Comunale, anche con il passaggio dei vari Assessori, non abbia trovato una soluzione definitiva all’annoso problema delle infiltrazioni? – ha dichiarato Stefano Romano, Capogruppo Meloni Noi per Sumirago”
“Ci sono persone che lavorano dentro questi edifici di proprietà del Comune di Sumirago, che hanno attività e che vivono di quel lavoro. Pagano l’affitto e devono sperare che non piova forte altrimenti trovano tutto allagato. E’ una vergogna! – ha dichiarato Pasquale D’Alessio – Gruppo Misto” “ Attendiamo risposte concrete con dati di fatto da Sindaco, Giunta e maggioranza che invece di lavorare per individuare soluzioni e risolvere i problemi ancora oggi continuano a spingere la palla più avanti – ha concluso Romano.”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.