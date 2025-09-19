Passata l’estate arriva la burrasca. Edifici pubblici: tornano le piogge e anche i disagi a Sumirago

Riceviamo e pubblichiamo

Un telone verde che copre parzialmente il tetto della Scuola Media Enrico Fermi.

Così si presenta alla ripresa delle attività l’Amministrazione Comunale di Sumirago dopo la pausa estiva. Sul tetto della palestra invece campeggia un telo aggrovigliato e non è chiara né la destinazione né come possa arginare le infiltrazioni.

Sotto quegli edifici i nostri ragazzi che vanno a scuola o che fanno sport. Secchi sparsi per raccogliere l’acqua ma oramai piove in talmente tanti punti che è difficile anche tamponare.

“Non si vede la fine dei lavori di sistemazione delle coperture degli edifici di proprietà pubblica destinati a uso scolastico e sportivo, con disagi per i nostri ragazzi e per gli operatori del settore che utilizzano tali spazi. Ed ecco che, con l’arrivo dell’autunno, tornano le piogge e anche i disagi. Un’intera estate e nulla di nuovo sul fronte dei lavori di sistemazione dei tetti del polo polisportivo e della scuola secondaria. Osservando le coperture degli edifici di proprietà comunale appaiono i soliti teloni, alcuni anche vecchi, messi a protezione degli spazi sottostanti. E la domanda che ci si pone è: reggeranno ai venti dell’autunno? Possibile che a distanza di più di dieci anni questa Amministrazione Comunale, anche con il passaggio dei vari Assessori, non abbia trovato una soluzione definitiva all’annoso problema delle infiltrazioni? – ha dichiarato Stefano Romano, Capogruppo Meloni Noi per Sumirago”

“Ci sono persone che lavorano dentro questi edifici di proprietà del Comune di Sumirago, che hanno attività e che vivono di quel lavoro. Pagano l’affitto e devono sperare che non piova forte altrimenti trovano tutto allagato. E’ una vergogna! – ha dichiarato Pasquale D’Alessio – Gruppo Misto” “ Attendiamo risposte concrete con dati di fatto da Sindaco, Giunta e maggioranza che invece di lavorare per individuare soluzioni e risolvere i problemi ancora oggi continuano a spingere la palla più avanti – ha concluso Romano.”