Pattinaggio, nella prima giornata del Grand Prix brilla la coppia Soldati-Tagliabue
I due azzurri sono secondi tra le coppie dopo la prima esibizione (Rhythm Dance). Dominio orientale nel maschile, venerdì pomeriggio il programma corto femminile
C’è anche la bandierina italiana sul primo podio virtuale dell’ISU Junior Grand Prix, la manifestazione internazionale di pattinaggio di figura che ha preso il via giovedì 4 settembre all’Acinque Ice Arena di Varese e che ha portato in città un centinaio di grandi talenti giovanili di questa disciplina spettacolare.
Arianna Soldati e Nicholas Tagliabue, tesserati per la società Icelab di Bergamo, hanno concluso al secondo posto la propria esibizione di apertura tra le coppie: il loro esercizio nella Rhythm Dance ha ottenuto 58.32 punti (31.74 per la parte tecnica, 26.58 per le components). Solo gli americani Jasmine Robertson e Chase Rohner hanno fatto meglio con 62.08 mentre la terza posizione è occupata dall’altro binomio USA formato da Annelise Stapert e Maxim Korotcov.
La seconda coppia dell’Italia, quella formata da Martina Lavazza e Raphael Raymond Meunier (anch’essi tesserati per la Icelab), si trova invece al 13° posto con il punteggio di 45.20.
Sempre giovedì è iniziata la gara del singolo maschile con il programma corto: un solo azzurro in gara, Matteo Marchioni (Val di Fassa Artistico Ghiaccio), che ha conseguito un punteggio di 52.45 con cui si è insediato al 18° posto. La classifica è dominata dagli atleti orientali: prima posizione provvisoria per il sudcoreano Habin Choi (77.76) davanti ai due giapponesi Taiga Nishino e Shun Uemura. Lo slovacco Lukas Vaclavik, quarto, è il migliore europeo.
Oggi – venerdì 5 settembre – comincia il programma corto del settore femminile, in cui per l’Italia gareggeranno Amanda Ghezzo (Ice Club Torino) e Beatrice Soldati (Icelab). Dopodiché, alle 19,30 avrà luogo la danza libera.
