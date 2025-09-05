Pattinaggio, nella prima giornata del Grand Prix brilla la coppia Soldati-Tagliabue

C’è anche la bandierina italiana sul primo podio virtuale dell’ISU Junior Grand Prix, la manifestazione internazionale di pattinaggio di figura che ha preso il via giovedì 4 settembre all’Acinque Ice Arena di Varese e che ha portato in città un centinaio di grandi talenti giovanili di questa disciplina spettacolare.

Galleria fotografica ISU Junior Grand Prix: le immagini della prima giornata 4 di 15

Arianna Soldati e Nicholas Tagliabue, tesserati per la società Icelab di Bergamo, hanno concluso al secondo posto la propria esibizione di apertura tra le coppie: il loro esercizio nella Rhythm Dance ha ottenuto 58.32 punti (31.74 per la parte tecnica, 26.58 per le components). Solo gli americani Jasmine Robertson e Chase Rohner hanno fatto meglio con 62.08 mentre la terza posizione è occupata dall’altro binomio USA formato da Annelise Stapert e Maxim Korotcov.

La seconda coppia dell’Italia, quella formata da Martina Lavazza e Raphael Raymond Meunier (anch’essi tesserati per la Icelab), si trova invece al 13° posto con il punteggio di 45.20.

Sempre giovedì è iniziata la gara del singolo maschile con il programma corto: un solo azzurro in gara, Matteo Marchioni (Val di Fassa Artistico Ghiaccio), che ha conseguito un punteggio di 52.45 con cui si è insediato al 18° posto. La classifica è dominata dagli atleti orientali: prima posizione provvisoria per il sudcoreano Habin Choi (77.76) davanti ai due giapponesi Taiga Nishino e Shun Uemura. Lo slovacco Lukas Vaclavik, quarto, è il migliore europeo.

Oggi – venerdì 5 settembre – comincia il programma corto del settore femminile, in cui per l’Italia gareggeranno Amanda Ghezzo (Ice Club Torino) e Beatrice Soldati (Icelab). Dopodiché, alle 19,30 avrà luogo la danza libera.