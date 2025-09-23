Per Varesina e Castellanzese un mercoledì in casa da sfruttare

Dopo i risultati dell’ultima giornata, Varesina e Castellanzese approcciano il turno infrasettimanale di mercoledì 24 settembre (ore 15.00) con stati d’umore differenti. Le fenici arrivano dalla prima vittoria stagionale in casa del Sondrio mentre la squadra neroverde si è vista batte a Carate Brianza nonostante la superiorità numerica – addirittura doppia nel finale – dalla Folgore.

Nel mercoledì di campionato le squadre di mister Marco Spilli e Ivan Del Prato avranno dei turni casalinghi da sfruttare per conquistare i tre punti.

CASTELLANZESE – OLTREPÒ

Dopo due pareggi (per 0-0) e una sconfitta, la Castellanzese è ancora in cerca della prima gioia stagionale. L’appuntamento di mercoledì al “Provasi” sembra avere tutte le caratteristiche giuste per provare finalmente a mettere i tre punti in classifica. Avversario di turno sarà però l’Otrepò del “Diablo” Pablo Granoche, squadra giovane – la più giovane d’Italia della categoria – ma già capace di fare scalpi importanti come la Varesina nella seconda giornata. I neroverdi però non possono perdere altre occasioni e dovranno sfruttare al meglio il fattore campo per fare bottino pieno

VARESINA – REAL CALEPINA

Dopo essersi sbloccata a Sondrio, la Varesina non vuole fermarsi e il turno infrasettimanale arriva “a caldo”, situazione che potrebbe raddoppiare il valore del colpo esterno in Valtellina. All’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore arriveranno i bergamaschi della Real Calepina he in questo inizio di campionato hanno finora ottenuto 4 punti. Per la squadra di Marco Spilli un impegno alla portata e un’occasione da sfruttare appieno.

SERIE D GIRONE B – IV GIORNATA

Castellanzese – Oltrepò; Leon – Caldiero; Pavia – Breno; Scanzorosciate – Brusaporto; Varesina – Real Calepina; Villa Valle – Sondrio; Vogherese – Folgore Caratese; Casatese Merate – Milan. Futuro; ChievoVerona – Virtus CBG.

Classifica: Folgore Caratese 9; Milan Futuro 7; ChievoVerona 6; Caldiero, Virtus CBG, Oltrepò 5; Real Calepina 4; Villa Valle*, Varesina, Leon, Breno, Brusaporto*, Scanzorosciate, Pavia 3; Vogherese, Castellanzese, Casatese Merate 2; Sondrio 0.

*= 1 punto di penalizzazione **= una gara in meno