Premio Taliercio: tre borse di studio per giovani laureati sul ruolo del management

Fondirigenti rinnova il suo impegno a sostegno della ricerca sui temi della cultura manageriale d’impresa, dell’innovazione digitale e dello sviluppo sostenibile e inclusivo. In quest’ottica, è stato pubblicato il bando del Premio Giuseppe Taliercio 2025, concorso che mette a disposizione tre riconoscimenti da 3 mila euro ciascuno per le migliori tesi di laurea magistrale dedicate al ruolo del management e della formazione manageriale nelle imprese.

Il Premio, istituito nel 2021 in memoria del manager a cui la Fondazione è intitolata, intende promuovere tra i giovani il ricordo dei valori di Taliercio e sostenere nuove generazioni di dirigenti capaci di affrontare le grandi trasformazioni dell’economia e dell’imprenditorialità.

Possono partecipare laureati fino a 29 anni che abbiano discusso, tra il 2 ottobre 2024 e il 31 ottobre 2025, una tesi magistrale in un ateneo italiano con una votazione non inferiore a 105/110. Il titolo dovrà appartenere a uno dei seguenti ambiti: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria, Statistica, Marketing e Comunicazione. Le candidature potranno essere inviate dal 3 settembre al 31 ottobre 2025, secondo le modalità indicate nel Regolamento disponibile sul sito di Fondirigenti.