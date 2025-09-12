Presentato alla Regio Insubrica il progetto “Vieni a Vivere a Varese”

Si è parlato di occupazione, sviluppo economico e sfide demografiche alla riunione del gruppo di lavoro Economia della Comunità di lavoro Regio Insubrica, che si è a Mezzana.

All’incontro, coordinato dal segretario generale Francesco Quattrini, hanno preso parte il Cantone Ticino, le Regioni Lombardia e Piemonte, insieme a Camere di Commercio, associazioni economiche e organizzazioni sindacali del territorio insubrico. Tra le iniziative illustrate anche il progetto “Vieni a Vivere a Varese”, il progetto lanciato dalla Camera di Commercio varesina.

L’iniziativa prevede un voucher destinato agli under 40, con l’obiettivo di attrarre giovani sul territorio e contrastare allo stesso tempo il calo demografico e la mancanza di manodopera. La mattinata ha offerto anche un quadro più ampio sulle prospettive dell’economia transfrontaliera.

Renzo Ambrosetti, presidente dell’Associazione interprofessionale di Controllo del Ticino, ha presentato un aggiornamento sulle misure di accompagnamento legate ai negoziati “Bilaterali III” tra Svizzera e Unione Europea.

Sul fronte del mercato del lavoro, l’Ufficio di Statistica del Cantone Ticino ha illustrato l’attività del gruppo “Analisi e armonizzazione dati”, che coinvolge USTAT e le Camere di Commercio di Como–Lecco, Varese e Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, offrendo una fotografia della congiuntura nell’area di frontiera.

La SUPSI ha invece presentato i risultati della SkillmatchSurvey-Ticino 2024, che rileva i profili professionali più richiesti e le attività formative promosse dalle aziende nell’ambito del progetto SkillMatch Monitor.

Accanto a Varese, anche Como–Lecco ha portato un contributo, presentando le proposte del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile per favorire l’occupazione delle donne, sia autonoma sia dipendente.