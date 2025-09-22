Primo gol tra i professionisti per il malnatese Giacomo Sali

Domenica 21 settembre 2025 sarà una data che Giacomo Sali si ricorderà a lungo, probabilmente tutta la vita. All’89’ della gara tra Albinoleffe e Cittadella, con il parziale fermo sull’1-1, l’attaccante classe 2004 di Malnate, cresciuto nella Varesina Calcio, ha messo a segno il gol del 2-1 che ha permesso alla sua squadra di vincere l’incontro, che è anche il primo successo della stagione per la squadra bergamasca.

«È un gol che significa tanto per me e per la squadra – racconta “Jack” –. Sono molto felice perché un attaccante vive di gol e questo è sempre l’obiettivo principale. Ma la mia gioia più grande è per il gruppo, perché ci mancava la vittoria. Ultimamente abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo e ci voleva davvero una vittoria: sono contento che sia arrivata così».

Sul salto di categoria non ha dubbi: «Si sente, si sente negli allenamenti e nelle partite. La differenza più grande è la velocità con cui si gioca: quella della palla e del ritmo di gara. Giocatori fisici se ne trovano anche in Serie D, ma qui è tutta un’altra cosa. Le richieste del mister sono tante, specifiche per quello che deve fare un attaccante come me, ma è tosta ed è bellissimo. Iniziare questa nuova avventura è stato entusiasmante e sono felicissimo».

Il prossimo avversario dell’Albinoleffe di Giacomo Sali sarà la Pro Patria, con la sfida che andrà in scena giovedì 25 settembre alle ore 18.30 allo “Speroni”.