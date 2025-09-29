Pro Patria – Cittadella, le interviste post gara

Mister Leandro Greco soddisfatto del pareggio con il Cittadella: “Un punto che fa morale, siamo sulla strada giusta”.

Il tecnico della Pro Patria soddisfatto dello spirito della squadra: “Umiltà e generosità ci renderanno competitivi”. Citterio: “Un pareggio importante, siamo un gruppo unito”.

Greco 1: “E’ un punto importante, perché fa morale e dà un po’ di sostanza a quello che i ragazzi stanno facendo da tanto tempo. Abbiamo raccolto qualcosa in meno di quello che avremmo meritato in questo inizio di campionato, considerando da dove veniamo, il percorso che stiamo facendo e il fatto che tanti ragazzi non hanno ancora fatto due allenamenti insieme. Nel complesso sono soddisfatto: chiaramente dobbiamo migliorare tanto, ma siamo nel nostro percorso”.

Greco 2: “La squadra mi è piaciuta, è stata umile, è stata giusta per quello che noi dobbiamo fare. Abbiamo delle potenzialità che, se lavorate con lo spirito di questa sera e di tante altre partite, possono permetterci di giocarcela con tutti. Tranne domenica scorsa, dove abbiamo sbagliato non tanto tecnicamente, ma siamo arrivati più scarichi rispetto a stasera o ad altre partite che abbiamo fatto, però sono fiducioso per il futuro”.

Greco 3: “Dal punto di vista tecnico il primo tempo mi è piaciuto di più rispetto al secondo: siamo stati anche abbastanza qualitativi, anche se ci è mancato qualcosa nelle ultime scelte, sia in fase di costruzione, che in ripartenza. Su questi aspetti bisogna lavorare tanto, perché è un discorso di qualità è gli ultimi metri sono molto complicati da preparare. Mi soddisfa il fatto che i ragazzi abbiano riproposto quello che avevano fatto vedere in tante occasioni di inizio campionato, cioè di una squadra che anche se sta da poco tempo insieme, sa soffrire, sa lavorare per il compagno, sa dare, è generosa e ha uno stato d’animo giusto. Sono ragazzi giusti e questa è una base molto importante, perché solo così possiamo avere accesso alle nostre qualità. Altrimenti se pensiamo di essere tanto superiori o ambiziosi in modo presuntuoso, saremo destinati a vincerne poche di partite, invece, se manteniamo questo tipo di umiltà e generosità siamo destinati ad essere competitivi”.

Citterio 1: “Un buon punto dopo una settimana difficile, dove in fin dei conti non siamo riusciti a fare gol e questo ci dispiace, però ci dà fiducia perché il Cittadella è una squadra di vertice, che anche se è in un momento di difficoltà, rimane comunque una squadra forte e ottenere un punto qui, in trasferta, è molto importante”.

Citterio 2: ”Nel secondo tempo c’è stata una somma di fattori, perché è subentrata sia la stanchezza, sia la paura, soprattutto dopo una settimana così difficile, però penso che quest’anno si veda che siamo una squadra e che nei momenti di difficoltà siamo molto uniti. Credo che abbiamo fatto meglio nel primo tempo, perché eravamo più lucidi e anche se avremmo dovuto sfruttare al meglio le ripartenze, perché avevamo preparato così la partita, sapendo che sarebbe stata una partita di ripartenze e avere lucidità in quel momento fa la differenza”.

Citterio 3: “Mi sento maturato, sto iniziando a trovare la mia dimensione all’interno della squadra, faccio molti ruoli e se il fatto di non avere un’identità precisa in passato lo vedevo negativamente, quest’anno lo vedo come punto di forza, perché ovunque vado all’interno del campo, mi trovo sempre bene, so cosa fare e questo è anche merito del mister”.