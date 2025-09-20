Varese News

Italia/Mondo

Problemi informatici nei check-in europei, voli in ritardo

Disservizi a Bruxelles, Berlino e Heathrow per un attacco informatico a un fornitore di servizi di check-in e imbarco, mentre negli aeroporti italiani le operazioni proseguono regolarmente

aeroporto

Un attacco informatico ha colpito un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco, causando ritardi e cancellazioni in diversi importanti aeroporti europei. Tra gli scali interessati figurano Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra.

L’aeroporto di Bruxelles ha segnalato la cancellazione di almeno dieci voli e numerosi ritardi. I sistemi automatizzati risultano al momento inutilizzabili, con le operazioni di imbarco e registrazione effettuate manualmente.

Situazione simile anche a Heathrow, dove secondo dati di FlightRadar24 almeno 145 voli sono stati ritardati e 4 cancellati. L’aeroporto ha invitato i passeggeri a non anticipare troppo l’arrivo in aeroporto rispetto all’orario di partenza previsto.

Nonostante i problemi segnalati in altri Paesi, al momento non si registrano disagi negli aeroporti italiani di Malpensa e Fiumicino, dove le operazioni di imbarco e check-in si stanno svolgendo regolarmente.

Foto sopra di repertorio 

Adelia Brigo
adelia.brigo@varesenews.it

Raccontare il territorio è la nostra missione. Lo facciamo con serietà e attenzione verso i lettori. Aiutaci a far crescere il nostro progetto.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Settembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.