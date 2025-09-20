Problemi informatici nei check-in europei, voli in ritardo

Un attacco informatico ha colpito un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco, causando ritardi e cancellazioni in diversi importanti aeroporti europei. Tra gli scali interessati figurano Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra.

L’aeroporto di Bruxelles ha segnalato la cancellazione di almeno dieci voli e numerosi ritardi. I sistemi automatizzati risultano al momento inutilizzabili, con le operazioni di imbarco e registrazione effettuate manualmente.

Situazione simile anche a Heathrow, dove secondo dati di FlightRadar24 almeno 145 voli sono stati ritardati e 4 cancellati. L’aeroporto ha invitato i passeggeri a non anticipare troppo l’arrivo in aeroporto rispetto all’orario di partenza previsto.

Nonostante i problemi segnalati in altri Paesi, al momento non si registrano disagi negli aeroporti italiani di Malpensa e Fiumicino, dove le operazioni di imbarco e check-in si stanno svolgendo regolarmente.

