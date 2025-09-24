Produttori di macchine utensili: export in picchiata in Germania (-28%)
Secondo i dati di Ucimu-Sistemi per produrre il mercato interno cresce ma è ancora troppo fragile. Le imprese italiane guardano a EMO Milano 2027
Produzione stazionaria, export in netto calo e consumi interni in lieve ripresa: questo il quadro tracciato da Ucimu-Sistemi per produrre sulle prospettive 2025 dell’industria italiana delle macchine utensili, robot e automazione.
Le stime sono state presentate in occasione di EMO Hannover 2025, dove gli italiani partecipano con 140 imprese, seconda delegazione estera più numerosa.
La produzione dovrebbe attestarsi a 6.340 milioni di euro (+0,2% sul 2024), frenata dalla contrazione delle esportazioni, attese a 3.895 milioni (-8,9%).
«A inizio anno – ha spiegato il presidente Ucimu Riccardo Rosa – prevedevamo una crescita sostenuta dall’export, ma le condizioni attuali non lo permettono».
Meglio il mercato interno: consegne a +19,1% (2.445 milioni) spinte dai consumi, previsti in aumento del 14,1% (4.230 milioni).
Numeri comunque ancora troppo bassi per delineare una tendenza stabile. Nel primo semestre 2025 l’export di macchine utensili è sceso del 13,3% rispetto al 2024, con flessioni diffuse: -28,1% in Germania, -14,1% in India, -7,5% in Francia.
In controtendenza Polonia (+8,3%), Messico, Svizzera, Emirati Arabi e Arabia Saudita, mercati però di dimensioni ridotte. Gli Stati Uniti restano il primo sbocco (292 milioni, -4,2%), nonostante l’incertezza legata alle politiche tariffarie dell’amministrazione Trump. «Il nostro settore – ha aggiunto Rosa – riflette l’instabilità generale. In Germania pesano la transizione all’elettrico e la crisi dell’edilizia; negli USA, invece, le tensioni sui dazi generano incertezza tra gli operatori». Sul fronte interno, un timido sostegno arriva dalla semplificazione di Transizione 5.0, ma Ucimu ribadisce la necessità di un nuovo piano industriale che, dal 2026, raccolga l’eredità dei programmi 4.0 e 5.0, con misure più semplici e accessibili.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.