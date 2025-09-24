Rovelli, Paulon, Gazich e Pagani premiati al 5° Panathlon Day del Club La Malpensa

Il motociclista Filippo Rovelli premiato per il gesto sportivo in memoria di Luca Salvadori al 5° Panathlon Day del Club La Malpensa, celebrato martedì 23 settembre nell’aula magna dell’ITE Tosi di Busto Arsizio. Il motociclista di Gallarate ha ricevuto il “Pierre de Coubertin World Fair Play Trophy 2024 – Panathlon International” per aver rinunciato a un titolo in memoria dell’amico e avversario Luca Salvadori.

In lotta per la vittoria nel Campionato Nazionale Trofeo 1000, Rovelli ha deciso di ritirarsi due gare prima della fine. Lo ha fatto per lasciare a Salvadori, tragicamente scomparso a Frohburg in Germania il 14 settembre 2024, il titolo postumo. Un atto di fair play autentico, condiviso da tutta la comunità motociclistica. A consegnare il premio Maurizio Salvadori, padre di Luca, oggi promotore di una fondazione per la sicurezza nelle corse.

Durante la serata, segnata dall’intermeeting con il Lions Club Busto Arsizio Host, è stato consegnato anche il XXXII Premio Giancarlo Castiglioni al maestro Giorgio Gazich. Nato nel 1950, cintura nera 7° Dan, è una figura di riferimento internazionale del karate. Fondatore del Bu Do Kan e formatore di generazioni di atleti, Gazich ha ricordato i principi guida della sua carriera: «migliorare il carattere, essere sinceri, essere costanti e vivere nel rispetto di tutto ciò che ci circonda».

Il Club La Malpensa ha voluto poi insignire Roberto Paulon, dirigente sportivo e fondatore di Pi.Erre Sport, del Domenico Chiesa Award, secondo solo al Flambeau d’Or tra i riconoscimenti panathletici. Il suo impegno pluriennale a favore dello sport e dei valori panathletici è stato riconosciuto con il Domenico Chiesa Award, secondo solo al Flambeau d’Or. Commossa la sua reazione alla consegna del premio, ricevuto in presenza di altri nomi illustri del panorama sportivo locale.

Il 5° Panathlon Day si è concluso con un tributo speciale. Linda Casalini, consigliere in quota CIP della giunta nazionale del CONI a nome di ANSMES Varese ha consegnato la Stella della Dedizione a Pino Pagani, classe 1930, figura storica dell’Unione Sportiva Legnanese. Il riconoscimento celebra una vita intera dedicata con passione allo sport e ai suoi valori più autentici.

Alla serata sono intervenuti, tra gli altri, il vicesindaco e assessore allo sport di Busto Arsizio Luca Folegani, la Chief Operating Officer della LIUC Nadia Cattaneo, il presidente di Federmoto Lombardia Ivan Bidorini, la consigliera nazionale di Federmoto Francesca Nocera, il presidente di Bu Do Kan Marco Colombo, il massimo dirigente Acof, ideatore e promotore dei licei sportivi in Italia e in passato protagonista della svolta didattica dell’ITE “E. Tosi” Mauro Ghisellini e Andrea Arnaudo della BCC Busto Garolfo e Buguggiate.