Rubano una borsa in un ristorante di Arona: arrestati due uomini e denunciato un terzo

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Arona e della Stazione di Borgo Ticino hanno arrestato due uomini di origine sudamericana, rispettivamente nati nel 2000 e nel 2001, con precedenti penali, ritenuti responsabili di un furto aggravato commesso nella serata del 23 settembre 2025 in un ristorante di Arona. Un terzo complice, anch’esso sudamericano e 28enne, è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, quella sera due dei malviventi, ben vestiti, sono entrati nel ristorante situato nel centro di Arona, mentre il terzo complice li attendeva fuori in auto. Approfittando della distrazione dei clienti intenti a mangiare, i due furfanti si sono appropriati di una borsa appoggiata su una sedia, per poi darsi immediatamente alla fuga.

L’azione rapida non è sfuggita al titolare del ristorante, che ha subito allertato le forze dell’ordine fornendo anche una descrizione sommaria dei ladri. Le ricerche hanno dato esito positivo poco dopo, quando i sospettati sono stati individuati nel centro della città mentre tentavano di fuggire a bordo dell’auto del terzo complice.

Durante il fermo, i due arrestati sono stati trovati in possesso della borsa rubata, che conteneva, tra l’altro, 500 euro in contanti. Essendo privi di documenti e irregolari sul territorio italiano, i due esecutori materiali sono stati arrestati per furto aggravato dalla destrezza, a seguito delle testimonianze acquisite, mentre il complice che li stava accompagnando è stato denunciato a piede libero. La vittima, dopo aver formalizzato la denuncia, ha potuto recuperare immediatamente la refurtiva.

Il 24 settembre, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Verbania ha convalidato gli arresti e ha disposto per i responsabili l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con l’aggiunta di un obbligo di dimora nel milanese per uno dei due arrestati.