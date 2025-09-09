Sabato di gioco ed enigmi alla biblioteca di Bardello: un delitto da risolvere e un autore da svelare

Sabato 20 settembre un pomeriggio all’insegna del gioco e del divertimento per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni

Un pomeriggio all’insegna del mistero e del divertimento è quello che aspetta i ragazzi tra i 12 e i 18 anni nella Biblioteca di Bardello, sabato 20 settembre, con l’emozionante evento “Bibliogame: l’autore misterioso”.

A partire dalle 16.30, i partecipanti saranno chiamati a risolvere enigmi e indovinelli in un gioco a squadre, dove l’obiettivo sarà scoprire l’autore di un delitto tratto da un racconto scritto da un autore locale, il cui nome rimarrà nascosto fino al termine dell’attività.

L’evento, pensato per un pubblico giovane (12-18 anni), sarà organizzato in gruppi di massimo 3 persone. Un genitore potrà unirsi come supporto al gruppo, creando così un momento speciale di condivisione familiare. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, da effettuare tramite WhatsApp al numero 348-8594722.

A rendere ancora più speciale questa giornata ci sarà la collaborazione con la compagnia teatrale “Il volto di velluto”, diretta da Emanuela Legno, che trasformerà la Biblioteca in un vero e proprio palcoscenico, dove i ragazzi, attraverso enigmi e indizi, si avventureranno in un’esperienza simile a un “escape room”, ma con un tocco di teatralità che arricchirà il gioco.

Non finisce qui: al termine del gioco, alle 17.15 circa, l’autore misterioso verrà finalmente rivelato a tutta la cittadinanza, con una presentazione del libro e dello scrittore. Non è necessario essere iscritti al gioco per partecipare alla presentazione, che sarà aperta a tutti.

L’evento si svolgerà presso la Biblioteca di Bardello, in via Matteotti 2 Loc. Bardello.