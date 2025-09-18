Scontro tra auto e moto a Uboldo, grave un motociclista di 25 anni
Poco prima delle 13 un'auto e una moto si sono scontrate in via Spinella, all'altezza del civico 21. A causa del forte impatto tra i due mezzi, il motociclista è finito a terra, riportando ferite gravi
Grave incidente stradale nella tarda mattina di oggi a Uboldo, dove poco prima delle 13 un’auto e una moto si sono scontrate in via Spinella, all’altezza del civico 21.
A causa del forte impatto tra i due mezzi, il motociclista è finito a terra, riportando ferite gravi.
Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con due ambulaze e il supporto dell’auto medica e una pattuglia della Polizia locale di Uboldo che ha effettuato i rilievi e regolato il traffico nella zona.
Il motociclista, un ragazzo di 25 anni, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, in condizioni serie ma, stando alle prime informazioni, non in pericolo di vita. Illesa ma sotto shock la conducente dell’auto, una donna di 62 anni.
