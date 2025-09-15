Varese News

Gallarate/Malpensa

Scontro tra auto e moto ad Albizzate, ferito un 17enne

È avvenuto in via Piave, nella parte bassa del paese, vicino alla Vibram

gallarate generico

Un 17enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto in via Piave ad Albizzate, parte bassa del paese, vicino alla Vibram.

È accaduto alle 17 di oggi, 15 settembre. Sul posto è intervenuta un’ambulanza in “codice giallo”: il giovane è stato trasportato in ospedale con ferite, ma non in immediato pericolo di vita.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Settembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.