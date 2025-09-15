Scontro tra auto e moto ad Albizzate, ferito un 17enne

Un 17enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto in via Piave ad Albizzate, parte bassa del paese, vicino alla Vibram.

È accaduto alle 17 di oggi, 15 settembre. Sul posto è intervenuta un’ambulanza in “codice giallo”: il giovane è stato trasportato in ospedale con ferite, ma non in immediato pericolo di vita.