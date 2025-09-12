Si apre la Fiera di Varese 2025, stasera il taglio del nastro
Inaugurazione alle 18.30: sport e impresa protagonisti nell'edizione dal tema: "Le Olimpiadi in Fiera: Verso Milano Cortina 2026. Il ruolo di Varese tra sport, cultura e territorio"
(Foto di repertorio)
«Con il taglio del nastro prenderà il via la 47ª edizione della Fiera di Varese, in programma dal 12 al 21 settembre 2025 alla Schiranna. Un’edizione che mira a valorizzare Varese a partire dalle eccellenze della piccola e media impresa, dando rilievo alla vocazione di città e territorio per lo sport, grazie alla presenza di impianti all’avanguardia, alla capacità organizzativa e promozionale di grandi eventi sportivi, attraverso il fil rouge dell’edizione 2025».
Così Davide Galimberti e Ivana Perusin, rispettivamente Sindaco e Vicesindaco di Varese invitano all’inaugurazione dell’edizione 2025b della kermesse che si terrà oggi, venerdì 12 settembre, alle 18.30 all’ingresso della Fiera in località Schiranna.
L’edizione 2025 porta con sé un tema particolarmente significativo: “Le Olimpiadi in Fiera: Verso Milano Cortina 2026. Il ruolo di Varese tra sport, cultura e territorio“. Un fil rouge che celebra la vocazione sportiva della città e del territorio, in vista del grande appuntamento olimpico invernale.
Dopo la cerimonia inaugurale di questa sera, la Fiera aprirà le porte al pubblico per dieci giorni consecutivi, fino al 21 settembre, con ingresso gratuito. L’area espositiva di 7.000 metri quadrati ospiterà oltre 150 espositori, dalle eccellenze della piccola e media impresa locale alle novità del settore arredamento, edilizia e alimentare.
Tra le novità assolute di quest’anno la Varese Wine Week, un percorso enologico che attraverserà i sapori di tutta Italia, e l’Area Food completamente rinnovata con specialità regionali e internazionali.
Grande attesa anche per gli eventi collaterali: dalle interviste di Morena Zapparoli Funari con campioni dello sport come Fulvio Collovati e Stefano Tacconi, alla presenza della Fiamma Olimpica negli spazi della Camera di Commercio, ai tanti eventi organizzati da Confesercenti Varese
La Fiera sarà aperta con i seguenti orari:
- Oggi (venerdì 12): 18.00-23.00
- Sabato 13: 14.00-23.00
- Domenica 14: 10.00-23.00
- Giorni feriali: 16.00-23.00
- Sabato 20: 14.00-23.00
- Domenica 21: 10.00-20.00
Parcheggio gratuito e collegamenti con i trasporti pubblici garantiti. Tutte le informazioni su www.fieravarese.it
