Si apre la Fiera di Varese 2025, stasera il taglio del nastro

(Foto di repertorio)

«Con il taglio del nastro prenderà il via la 47ª edizione della Fiera di Varese, in programma dal 12 al 21 settembre 2025 alla Schiranna. Un’edizione che mira a valorizzare Varese a partire dalle eccellenze della piccola e media impresa, dando rilievo alla vocazione di città e territorio per lo sport, grazie alla presenza di impianti all’avanguardia, alla capacità organizzativa e promozionale di grandi eventi sportivi, attraverso il fil rouge dell’edizione 2025».

Così Davide Galimberti e Ivana Perusin, rispettivamente Sindaco e Vicesindaco di Varese invitano all’inaugurazione dell’edizione 2025b della kermesse che si terrà oggi, venerdì 12 settembre, alle 18.30 all’ingresso della Fiera in località Schiranna.