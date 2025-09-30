“Sincronizzati con il Cielo”: la reliquia di San Carlo Acutis tra Arsago Seprio e Casorate

La Comunità Pastorale Santi Paolo e Barnaba di Arsago Seprio e Casorate Sempione si prepara ad accogliere un ospite speciale: la reliquia di San Carlo Acutis, il giovane santo canonizzato lo scorso 7 settembre insieme a Piergiorgio Frassati.

Dal mercoledì 8 a domenica 12 ottobre, la presenza della reliquia sarà al centro di un fitto programma di appuntamenti religiosi e comunitari pensati per tutte le età, con il titolo “Sincronizzati con il Cielo”. Un evento che segue la visita, avvenuta a maggio, della Madonna Pellegrina di Fatima, e che vuole rafforzare il cammino di fede delle due parrocchie unite in comunità pastorale.

Il programma: preghiera, giochi e riflessione

Mercoledì 8 ottobre a Casorate Sempione, si comincia con la santa messa alle 15, a cui sono invitati in particolare i catechisti. A seguire la recita del rosario e i giochi per i bambini di quinta elementare mentre alle 21 l’adorazione eucaristica sarà dedicata ad adolescenti e giovani.

Giovedì 9 ottobre, sempre a Casorate, spazio ai bambini di terza e quarta elementare con un momento di gioco e preghiera alle 17.30. In serata, alle 20.45, è in programma un incontro per genitori con la professoressa Stefania Garassini, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore, sul tema: «Genitori e figli nell’era dei social. Un patto per educare insieme».

Venerdì 10 ottobre ad Arsago Seprio (16.05) i bambini delle elementari si ritroveranno per la merenda, seguita dalla recita del Rosario mentre alle 18.30, nella Basilica di San Vittore, si terranno le confessioni per i ragazzi di quinta, preadolescenti e adolescenti. Alle 19.30, in oratorio, ci sarà la pizzata e un gioco multimediale per i preadolescenti (iscrizioni entro il 7 ottobre, costo 7 euro).

Si passa quindi al fine settimana: sabato 11 al Santuario della Madonna della Ghianda a Mezzana, alle 17.15 ci sarà il ritrovo in bicicletta per accogliere la fiaccola portata dai papà da Santa Maria Segreta, la parrocchia di San Carlo Acutis. Seguirà una fiaccolata fino alla Basilica di Arsago Seprio, dove alle 18.00 si celebrerà la Santa Messa presieduta da don Franco Gallivanone, Vicario Episcopale.

Il programma si concluderà domenica 12 con la Messa Solenne delle 10 a Casorate Sempione e con l’appuntamento delle 15 ad Arsago Seprio dove ci saranno un grande gioco e un momento di preghiera comunitaria.