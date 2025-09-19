“So fare”: la mostra mercato artigianale che celebra creatività e solidarietà a Oggiona con Santo Stefano

Domenica 21 settembre 2025, la piazza centrale di Oggiona con Santo Stefano si trasformerà in un vivace palcoscenico di creatività e solidarietà, grazie alla mostra mercato artigianale “So Fare”. L’evento, organizzato da Obiettivo Famiglia Federcasalinghe e patrocinato dal Comune, offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire l’arte dell’artigianato femminile, conoscere le creazioni di hobbisti locali e supportare le associazioni che operano a favore delle persone con disabilità.

La manifestazione, che si terrà dalle 9:30 alle 18:30, vedrà esporre una vasta gamma di prodotti artigianali, tra cui gioielli fatti a mano, oggetti di decorazione per la casa, accessori originali e idee regalo uniche. Ogni pezzo racconta una storia di passione, dedizione e talento, con particolare attenzione a quelle creazioni che valorizzano la tradizione e la manualità.

Un’occasione di incontro e solidarietà

“So Fare” non è solo una fiera dell’artigianato, ma un momento di incontro tra creatività, tradizione e comunità. L’iniziativa è promossa con il supporto attivo dell’Assessore Romina Ferraretto e della presidente della sede di Busto Arsizio di Obiettivo Famiglia Federcasalinghe, Cristina Linguanti. Entrambe sono da anni impegnate nella valorizzazione delle realtà associative locali, contribuendo alla crescita e alla visibilità delle attività artigianali del territorio.

L’evento avrà anche una forte componente solidale, con la partecipazione di associazioni che si occupano di persone con disabilità, creando un ambiente di inclusività e sostegno reciproco. Acquistando uno dei tanti prodotti esposti, i visitatori non solo porteranno a casa un pezzo unico, ma contribuiranno anche a sostenere progetti che fanno la differenza nella vita di chi è più vulnerabile.

Un invito alla partecipazione per tutte le età

L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti, rendendo “So Fare” una manifestazione ideale per tutta la famiglia. I più piccoli, oltre a poter ammirare le creazioni artigianali, potranno partecipare a laboratori didattici e interattivi, scoprendo l’affascinante mondo dell’artigianato e imparando a valorizzare il lavoro manuale. Per gli adulti, l’occasione sarà quella di scoprire nuovi talenti, fare acquisti originali e trascorrere una giornata all’insegna della cultura e della solidarietà.

L’appuntamento di domenica 21 settembre rappresenta un’importante occasione per apprezzare l’artigianato locale e per rafforzare il legame tra le persone e il territorio. Un evento che, coniugando tradizione, innovazione e impegno sociale, promette di essere una giornata indimenticabile per tutta la comunità.