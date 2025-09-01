Varese News

Somma Lombardo e la comunità ospedaliera salutano con commozione Sara Marchesin

Infermiera in servizio a Gallarate, residente a Somma, è scomparsa prematuramente

Somma Lombardo e la comunità ospedaliera della Asst Valle Olona salutano con commozione Sara Marchesin, infermiera scomparsa prematuramente.

«La sua è stata una vita in aiuto degli altri», scrive l’azienda sanitaria del Basso Varesotto, che riunisce gli ospedali di Busto, Gallarate, Somma Lombardo e Saronno.

Marchesin era residente a Somma Lombardo e prestava il suo servizio di infermiera al presidio di Gallarate.

Pubblicato il 01 Settembre 2025
