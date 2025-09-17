Sos medici di base: chi ci curerà? Ne parliamo giovedì 17 settembre a La Materia del Giorno

In provincia Varese mancano oltre 350 medici di medicina generale: sono più di 150 nell’ASST Sette Laghi e poco meno di 200 nell’ASST Valle Olona.

Sono potenzialmente 500.000 i cittadini che hanno problemi con il proprio curante. La situazione, però, è meno grave di quanto dei pensi perchè i numeri assoluti sono relativi agli “ambiti carenti” che, per definizione, vedono un medico ogni 1500 assistiti. La legge, invece, consente a ogni medico di avere fino a 1800 assistiti e, a volte, fino a 2000.

In questo modo si argina la carenza di specialisti della medicina territoriale che vengono formativo con un corso post diploma di laurea della durata di tre anni, gestito a livello di Ats.

I cittadini che non hanno un medici di riferimento si devono rivolgere agli ambulatori temporanei attivati dalle Asst per gestire una criticità temporale in attesa delle nomine dei professionisti che concludono il percorso formativo.

La nuova normativa ha inserito il “ruolo unico” incrementando le ore di lavoro di ciascun medico: deve assicurare 38 ore settimanali da effettuare o nel proprio ambulatorio o parzialmente anche nelle case di comunità.

Questa innovazione porterà dei benefici? Ne parleremo con la dottoressa Giovanna Scienza, lunga esperienza a Varese nella medicina di base, protagonista di una delle prime esperienze di medicina di gruppo e formatrice del corso di formazione gestito da Regione Lombardia attraverso le Ats e le Asst.

Con Giovanna Scienza, giovedì 18 settembre con inizio alle ore 16.00, affronteremo delicato tema nella transizione WebTv “La Materia del Giorno”.

