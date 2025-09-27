Varese News

Storia, innovazione e servizi con al centro la persona, la Clinica La Quiete riapre le porte a Varese

Il rilancio della clinica privata è stato accolto come un passo importante per la medicina territoriale e la salute dei cittadini. Il presidente della Lombardia Fontana: «Quando la sanità evolve e la popolazione invecchia, la collaborazione tra pubblico e privato diventa essenziale»

La Clinica La Quiete riapre le porte a Varese

Dopo una profonda opera di ristrutturazione, la Clinica La Quiete di Varese ha ufficialmente riaperto i battenti. La cerimonia di inaugurazione di sabato 27 settembre ha segnato il ritorno di uno dei luoghi simbolo della sanità varesina. Un luogo storico, ma che è stato completamente rinnovato tanto negli spazi quanto nei servizi.

Fondata nel 1919 dal professor Riva all’interno della storica residenza nobiliare, la clinica è da sempre legata alla storia cittadina. La Quiete oggi è una struttura privata convenzionata con le assicurazioni e grazie a investimenti importanti e l’adozione di tecnologie di ultima generazione può offrire ai suoi assistiti un ampio ventaglio di servizi sanitari: dalle visite mediche, alla diagnostica, fino alle operazioni chirurgiche.

I servizi della Clinica La Quiete

La clinica offre un poliambulatorio con 15 ambulatori e oltre 20 specialità mediche, tra cui cardiologia, ortopedia, ginecologia e ostetricia, chirurgia plastica, otorinolaringoiatria, oculistica, urologia, gastroenterologia e molte altre.

Particolarmente innovativi sono gli ambulatori di oculistica, otorinolaringoiatria (ORL) e gastroenterologia, dotati di strumentazioni diagnostiche all’avanguardia.

La Clinica La Quiete riapre le porte a Varese
La strumentazione di uno dei tre ambulatori di oculistica

L’area diagnostica dispone di apparecchiature di ultima generazione: risonanza magnetica 1.5 Tesla con intelligenza artificiale, per immagini ottimizzate; TAC a 128 strati a bassa dose di radiazioni; Mammografia in tomosintesi 3D; Radiologia RX a basso dosaggio; Ecografi ad alta risoluzione.

La Clinica La Quiete riapre le porte a Varese
Il responsabile della Diagnostica per immagini Tiziano Frattini mostra quello che i dispositivi della Quiete sono in grado di rilevare

La Clinica La Quiete riapre le porte a Varese
Il mammografo a disposizione della Clinica La Quiete è dotato di un software con intelligenza artificiale, in grado di aiutare i medici nella diagnosi

Al terzo piano si trova il nuovo blocco operatorio con tre sale per ogni tipo di intervento: una ISO e due ISO 7, di cui una dedicata all’oculistica.

È attiva anche un’area di “day surgery” con quattro camere di degenza breve e una centrale di sterilizzazione interna.

La Clinica La Quiete riapre le porte a Varese
Le stanze per la degenza dei pazienti in “day surgery”

Accanto al blocco appena inaugurato, sono in corso i lavori per ultimare il restauro della parte più storica del complesso della Clinica La Quiete, dove troveranno spazio oltre 30 camere per il ricovero e altri servizi. L’apertura è prevista per il 2026.

La Clinica La Quiete riapre le porte a Varese
Il cantiere per il restauro della parte più storica che ospiterà il blocco per la degenza

Completano l’offerta un punto prelievi accessibile senza prenotazione, con analisi affidate a laboratori Synlab, e un ambiente accogliente circondato da un parco secolare. Un’attenzione particolare è stata infatti riservata alla serenità dei pazienti anche durante gli esami più affaticanti, attraverso immagini e colori che invitano a rilassarsi e richiamano i luoghi simbolici del Varesotto.

«La collaborazione tra pubblico e privato è essenziale»

Durante la cerimonia, l’amministratore delegato Renato Soma ha ricordato la lunga storia della struttura e illustrato gli obiettivi del progetto. «Dopo una profonda opera di manutenzione – ha raccontato Soma -, la struttura riapre con spazi completamente rinnovati: poliambulatorio, punto prelievi, diagnostica per immagini, tre sale operatorie e quattro camere di day surgery. Il nostro obiettivo è offrire un servizio sanitario di qualità, con medici competenti, tecnologie avanzate e un ambiente accogliente».

La Clinica La Quiete riapre le porte a Varese
Il taglio del nastro al termine della cerimonia di inaugurazione

«Operiamo nel settore privato e assicurativo – ha aggiunto l’amministratore delegato -, ma in integrazione con la sanità pubblica, per garantire un servizio inclusivo e accessibile. La collaborazione tra pubblico e privato sarà essenziale per affrontare le sfide future e garantire a tutti il diritto alla salute, a partire dai più fragili».

Secondo il sindaco di Varese Davide Galimberti, la riapertura della Clinica La Quiete è la dimostrazione di un buon lavoro di squadra. «Oggi è una giornata importante per Varese e per il sistema sanitario regionale – ha sottolineato il primo cittadino -. La riapertura de La Quiete rappresenta un messaggio di fiducia e rinascita, oltre a un segnale della capacità della città di fare sistema. L’integrazione tra pubblico e privato è una risposta necessaria alle sfide della sanità contemporanea».

La speranza del presidente della Provincia di Varese Marco Magrini è invece che La Quiete ritorni a essere un polo d’eccellenza come in passato. «La Quiete è parte della storia sanitaria varesina – ha affermato Magrini -. Auspichiamo che torni a essere un fiore all’occhiello per il territorio, con professionisti di alto livello e attenzione alle persone più fragili. La qualità e l’innovazione sono la chiave per il futuro».

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha voluto sottolineare anche il ruolo del privato per il buon funzionamento del settore sanitario. «La riapertura de La Quiete è un ritorno importante per la città – ha detto il presidente -. In un contesto in cui la sanità evolve e la popolazione invecchia, la collaborazione tra pubblico e privato diventa essenziale. Questa struttura unisce tecnologia, umanità e accoglienza, elementi fondamentali per la sanità del futuro».

Pubblicato il 27 Settembre 2025
