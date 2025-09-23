Stufato, castagne e vin brulé: è Festa d’Autunno a Somma Lombardo

L’ultimo weekend di settembre, sabato 27 e domenica 28, l’Area Mercato di via Giusti a Somma Lombardo si trasforma in un vivace spazio aperto a tutti grazie alla nuova edizione della Festa d’Autunno, organizzata dalla Associazione Pro Somma.

L’evento promette due giorni di buon cibo, musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età, confermandosi un appuntamento molto atteso nel calendario cittadino.

Il cuore della festa sarà la cucina, aperta sabato sera dalle 19 alle 24 e domenica dalle 10 alle 18, con piatti della tradizione come il celebre stufato d’asino, accompagnato da castagne e vin brulè distribuiti senza sosta durante tutta la manifestazione.

Non mancheranno la musica dal vivo, un mercatino artigianale con sculture in legno, una mostra di auto, e tanti momenti di gioco e spettacolo per i più piccoli. Domenica è attesa anche la presenza del Mago Merlino, insieme a spazi dedicati al minibasket e ad altre attività ludiche pensate per le famiglie.