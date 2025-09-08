Sushi e Ramen: due corsi per entrare nel cuore della cucina giapponese con Varese Corsi
Da martedì 30 settembre in arrivo due corsi per apprendere le tecniche della cucina orientale. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni
Tra i piatti più iconici e amati della cucina giapponese, sushi e ramen conquistano sempre più appassionati anche in Italia. Con i nuovi corsi di Varese Corsi sarà possibile imparare a prepararli in prima persona, guidati da esperti del settore.
Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni:
Sushi (ENO69). Un percorso di 4 lezioni, in programma da lunedì 20 ottobre, ogni lunedì dalle 18:00 alle 20:00, presso il ristorante Al Posto Giusto. Durante il corso i partecipanti scopriranno tecniche e segreti per realizzare il sushi, dalla scelta degli ingredienti alla lavorazione sicura del pesce, fino alla preparazione delle varietà più note. L’esperienza si concluderà con una degustazione finale delle creazioni realizzate.
Ramen (ENO75). Un unico appuntamento, in programma martedì 30 settembre, dalle 18:00 alle 20:00, presso l’Istituto De Filippi. Un gruppo di giovani e talentuosi ristoratori guiderà i corsisti alla scoperta del ramen: ingredienti, curiosità e tecniche che spaziano dalla tradizione giapponese alle interpretazioni contemporanee. Anche in questo caso, l’incontro terminerà con una gustosa degustazione.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
