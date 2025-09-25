Torna il cineforum del Lux a Busto: dieci film d’autore per un autunno di storie intense
Il ciclo propone come sempre la possibilità di scegliere giorno e orario, rendendo il cineforum accessibile a tutti: le proiezioni sono in programma il venerdì alle 16 e alle 21, oppure la domenica alle 21
Con l’arrivo dell’autunno torna il Cineforum del Cinema Teatro Lux di Busto Arsizio. Dal 3 ottobre al 7 dicembre 2025, dieci film d’autore accompagneranno il pubblico in un viaggio tra storie intense, attuali e sorprendenti.
Il ciclo propone come sempre la possibilità di scegliere giorno e orario, rendendo il cineforum accessibile a tutti: le proiezioni sono in programma il venerdì alle 16 e alle 21, oppure la domenica alle 21. Un abbonamento a dieci film costa 30 euro (intero) o 25 euro (studenti e over 65), mentre l’ingresso singolo è disponibile a 5 euro.
Dieci film, dieci sguardi sul presente
Il percorso cinematografico di quest’anno si distingue per l’ampiezza dei temi affrontati. Si parte dalle riflessioni su libertà, identità e resilienza femminile, per passare a film che esplorano i legami familiari, le tensioni generazionali e la maternità.
Non mancano racconti che interrogano il mondo del lavoro e le fragilità sociali, né opere che celebrano la creatività artistica e la capacità del cinema di dar voce all’intimità. Un caleidoscopio di storie che, pur diverse tra loro, hanno in comune la volontà di guardare in profondità la vita e la società contemporanea.
Il programma delle proiezioni
La rassegna prende il via il 3 ottobre con Fuori, un film di libertà, sorellanza e riscatto tratto dal romanzo autobiografico di Goliarda Sapienza: l’esperienza del carcere si trasforma in un’occasione di incontro e rinascita. Vincitore di due Nastri d’Argento.
Il 10 ottobre arriva Shayda, storia di coraggio, maternità, migrazione e rinascita, ambientata in Australia, dove una madre iraniana cerca un futuro libero per sé e la figlia.
Il 17 ottobre sarà la volta di Casa in fiamme, commedia nera che mette in scena una famiglia riunita per un weekend di segreti, tensioni e risate amare.
Il 24 ottobre toccherà a Boléro di Anne Fontaine, raffinato biopic che racconta arte e fragilità attraverso la genesi del capolavoro di Maurice Ravel.
Tra il 31 ottobre e il 2 novembre arriverà Enzo, film che esplora i temi dell’adolescenza, della scoperta di sé, delle disuguaglianze sociali e culturali, e del confronto tra generazioni attraverso l’amicizia e la vita sul lavoro.
Seguirà il 7 novembre Il nascondiglio, che racconta le memorie di un bambino del 1968 a Parigi, esplorando famiglia, identità e le conseguenze della Shoah.
Il 14 novembre si prosegue con La riunione di condominio, specchio ironico e realistico della società attraverso i conflitti del vivere quotidiano.
Il 21 novembre L’ultimo turno affronterà con intensità il tema del lavoro e della dignità, della solitudine e delle fragilità delle persone nel mondo contemporaneo.
Chiuderanno il ciclo due titoli particolarmente attesi: Tre ciotole (28 novembre), tratto dal libro di Michela Murgia, che esplora lutto, amicizia, intimità, resilienza e forza dei legami umani. Infine il 5 dicembre arriverà Giovani madri, un film intenso e delicato sulle sfide della maternità contemporanea.
