Varese News

Varese Laghi

Tre generazioni in mostra: “Tra paesaggio e arte sacra” a Bobbiate

Protagonisti Luigi Tardonato, autore della Madonna al Campo dei Fiori, il figlio Franco pittore e la nipote Sara, scultrice

Generico 15 Sep 2025

In occasione della festa di San Grato a Bobbiate, quartiere di Varese, che si svolge dall’18 al 21 settembre 2025, è stata inaugurata la mostra “Tra paesaggio e arte sacra” dell’artista Franco Tardonato, seguita da un concerto del coro.

L’esposizione racconta tre generazioni d’arte: Luigi, originario di Siracusa, autore della Madonna al Campo dei Fiori, il figlio Franco noto pittore varesino che realizzò la Madonnina di Brinzio e la nipote Sara, scultrice che proseguendo la tradizione figurativa ceramica dei maestri storici realizzò l’Ultima cena sita in San Grato a Bobbiate.

La mostra sarà aperta venerdì 19 settembre (20: 30- 22:30),  sabato 20 settembre (dalle 16:00 alle 19:00), domenica 21 settembre dalle 10:00 alle 12:00, poi dalle 15:00 alle 19:00, infine dalle 21:00 alle 22:30.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.