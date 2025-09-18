Tre generazioni in mostra: “Tra paesaggio e arte sacra” a Bobbiate
Protagonisti Luigi Tardonato, autore della Madonna al Campo dei Fiori, il figlio Franco pittore e la nipote Sara, scultrice
In occasione della festa di San Grato a Bobbiate, quartiere di Varese, che si svolge dall’18 al 21 settembre 2025, è stata inaugurata la mostra “Tra paesaggio e arte sacra” dell’artista Franco Tardonato, seguita da un concerto del coro.
L’esposizione racconta tre generazioni d’arte: Luigi, originario di Siracusa, autore della Madonna al Campo dei Fiori, il figlio Franco noto pittore varesino che realizzò la Madonnina di Brinzio e la nipote Sara, scultrice che proseguendo la tradizione figurativa ceramica dei maestri storici realizzò l’Ultima cena sita in San Grato a Bobbiate.
La mostra sarà aperta venerdì 19 settembre (20: 30- 22:30), sabato 20 settembre (dalle 16:00 alle 19:00), domenica 21 settembre dalle 10:00 alle 12:00, poi dalle 15:00 alle 19:00, infine dalle 21:00 alle 22:30.
