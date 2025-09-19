Truffe agli anziani, sul palco del Lago Maggiore lo spettacolo che insegna a riconoscerle

Il tema delle truffe agli anziani arriva nei teatri del Lago Maggiore e diventa un’occasione, leggera e divertente, per imparare a difendersi dai malintenzionati. È questo l’obiettivo di “E come vuoi che mi senta? – Parlare di truffa senza fregature”, format ideato da Stefano Beghi e Marco Di Stefano di Karakorum – Officina Carbonara e realizzato, insieme al Comune di Varese, nell’ambito del progetto Argento Vivo, promosso da Regione Lombardia con la collaborazione di ATS Insubria.

Lo spettacolo, che vedrà in scena gli attori Giorgio Branca, Susanna Miotto e Riccardo Trovato, non si limita a elencare regole di comportamento: mette al centro le relazioni quotidiane, mostrando come il rischio di truffa possa incidere sui rapporti con familiari, vicini e sconosciuti.

«Lo spettacolo si basa su episodi reali, raccolti e rielaborati a partire da un dialogo costante

con le forze dell’ordine – spiegano gli organizzatori -. Gli spettatori non sono semplici spettatori, ma diventano parte attiva della storia. Attraverso il teatro vengono proposti dubbi e domande, che spingono il pubblico a discutere e a confrontarsi per trovare le soluzioni più adatte.»

“E come vuoi che mi senta?” si inserisce in Argento Vivo, programma biennale (2025-2027) che promuove la dignità, l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone anziane, con particolare attenzione alla partecipazione e alla cittadinanza attiva.

Il progetto, che ha come ente capofila la Comunità Montana Valli del Verbano con partner come Fondazione Menotti Bassani, Karakorum Impresa Sociale, Progetto Rughe ODV, Teatro Periferico e Vedogiovane SCS, coinvolge amministrazioni locali, associazioni, centri anziani e luoghi di ritrovo del territorio di Cittiglio e Sesto Calende.

Le date in calendario

Lo spettacolo sarà proposto in diverse località del Varesotto: