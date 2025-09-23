Turno infrasettimanale per il Varese: al “Franco Ossola” arriva la Cairese
Mercoledì 24 novembre (ore 15.00) a Masnago i biancorossi di mister Andrea Ciceri proveranno a conquistare un'altra vittoria nella quarta giornata di campionato
La vittoria di Sestri Levante è stata tanto sofferta quando importante per il Varese. Un successo che tiene alto il morale della squadra di mister Andrea Ciceri, chiamata a tornare subito in campo per la quarta giornata del Girone A di Serie D che si giocherà in infrasettimanale mercoledì 24 settembre. Avversario di turno allo stadio “Franco Ossola” sarà la Cairese.
Mister Andrea Ciceri: «Parlare della partita precedente è sempre difficile, soprattutto quando si è già proiettati sulla prossima. Però c’è grande orgoglio per la prestazione e per i tre punti conquistati a Sestri. Abbiamo anche riconosciuto che c’è stata una buona dose di fortuna, ma abbiamo dimostrato carattere, convinzione e voglia di andare a prendere il risultato pieno, anche nei momenti di massima sofferenza. La squadra ha queste caratteristiche, cerca sempre di portare a casa il massimo, anche nei momenti difficili, e ora dobbiamo continuare a crederci e non lasciare nulla di intentato».
«Domani – spiega l’allenatore biancorosso – ci aspetta la Cairese, una squadra che ha raccolto pochi punti, ma che ha prestazioni di qualità. Sono ben organizzati, con una manovra efficace, e cercheranno di imporre il loro gioco. Dobbiamo essere pronti ad affrontarli, anche perché sono arrabbiati per la sfortuna che li ha accompagnati finora. Per quanto riguarda il fisico, siamo ancora in fase di recupero per alcuni giocatori, e non c’è tempo per pensarci troppo: bisogna entrare in campo con tutte le energie che abbiamo. Avere più giocatori a disposizione è fondamentale anche per allenare piani tattici diversi e sfruttarli nella partita».
DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.
SERIE D GIRONE A – IV GIORNATA
Asti – Valenzana; Celle Varazze – Vado; Derthona – Ligorna; Imperia – Sestri Levante; NovaRomentin – Lavagnese; Saluzzo – Club Milano; Sanremese – Gozzano; Varese – Cairese; Biellese – Chisola.
CLASSIFICA: Vado 9; Chisola, Varese, Ligorna 7; Saluzo, Celle Varazze 6; Lavagnese 5; Biellese, Valenzana, Asti 4; Sestri Levante, Derthona, NovaRomentin 3; Sanremese, Cairese 2; Club Milano, Imperia 1; Gozzano 0.
