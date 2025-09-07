Un nuovo agente di polizia locale a Gazzada Schianno: il Comune investe sui giovani

Un nuovo ingresso nella polizia locale di Gazzada Schianno. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Stefano Frattini, ha assunto Riccardo, giovane agente che andrà ad affiancare il comandante Luca Sibilio e l’agente Manuela Zanetti.

«Il comandante Sibilio aveva chiesto un agente in più – spiega il sindaco – e l’ampliamento dell’organico risponde anche alla volontà di rendere possibile, magari in un prossimo futuro, una convenzione con i comuni limitrofi. La polizia locale ha un ruolo fondamentale per la sicurezza del paese e negli anni è diventata sempre più centrale all’interno dei piccoli centri».

Accanto al nuovo agente, sono entrati a far parte dell’organico altri due ragazzi, Flavia e Manuel, impiegati negli uffici comunali. «Investire nei giovani è importante – sottolinea Frattini – perché significa rafforzare i servizi e costruire il futuro della nostra comunità».