Una domenica al Parco degli Ulivi a Varese tra picnic, arte e risotto solidale

Un’intera giornata immersi nel verde, tra convivialità, cultura e relax.

Domenica 14 settembre 2025, il Parco degli Ulivi in via Monte Bernasco, a Varese, ospita una nuova edizione della “Giornata al Parco degli Ulivi”, organizzata dall’associazione Olio di Lago di Sant’Imerio ODV.

A partire dalle 11.15, il parco si animerà con un picnic collettivo, mentre a pranzo si potrà gustare un risotto alla milanese cucinato dallo chef (5 euro a piatto, su prenotazione entro il 5 settembre, ndr). Il ricavato contribuirà alla manutenzione del parco stesso.

Il pomeriggio propone invece un ricco programma culturale e creativo, pensato per tutte le età. Sarà possibile visitare la mostra di disegni a china dell’artista Mario Borsetto, assistere a letture di poesie, partecipare a laboratori di lavorazione della ceramica e del legno, seguire una lezione di yoga all’aperto e rinnovare l’adozione degli ulivi del parco.

L’atmosfera sarà quella di una festa: rilassata, partecipata, con spazi per il dialogo e il contatto con la natura. L’iniziativa è promossa dall’Associazione olivicoltori varesini Olio di Lago di Sant’Imerio ODV.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 11:15 – Pic-nic libero al parco (portare plaid, bevande e panini)

Ore 12:30 – Risotto alla milanese cucinato dallo chef (prenotazione via mail a info@oliodisantimerio.it)

Nel pomeriggio:

Mostra di disegni a china di Mario Borsetto

Letture poetiche

Laboratori creativi di ceramica e legno

Corso di yoga all’aperto

Rinnovo delle adozioni degli ulivi