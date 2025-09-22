Una grande tavolata per le vie di Galliate Lombardo: risottata e tombola sotto il campanile

Un pranzo comunitario all’aperto con salumi, risotto allo zola e mele, dolce e vino inaugurerà la domenica di festa organizzata dalla Pro Loco. Ecco come prenotare

Tutti intorno al tavolo, sotto il campanile: domenica 28 settembre 2025 Galliate Lombardo si prepara a vivere una giornata di festa grazie alla “Risottata e tombolata per le vie del paese”, organizzata dalla Pro Loco. (nella foto la tavolata della scorsa edizione)

Il programma partirà a mezzogiorno con la risottata, che porterà in tavola un menù ricco di sapori locali: antipasto di salumi e formaggi, risotto allo zola e mele, torta, caffè, acqua e vino. Un pranzo pensato per tutte le età, con un costo di 25 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino ai 12 anni.

La partecipazione è possibile solo su iscrizione: basterà recarsi sabato 27 settembre dalle ore 9.00 alle 12.00 alla sede della Pro Loco, in via Carletto Ferrari 12, per registrarsi e versare la quota in contanti. In quell’occasione sarà importante segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari.

Dopo il pranzo, dalle 15.00, l’allegria proseguirà con la tombolata, che promette ricchi premi e tante sorprese per i partecipanti.